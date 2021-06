SULGEN Nach mehreren Unfällen: Kanton entschärft Bahnübergang Scheidweg Am Bahnübergang, der sich an der Landstrasse zwischen Sulgen und Riedt befindet, haben sich in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet. Nun sind Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit geplant. Monika Wick 16.06.2021, 16.41 Uhr

Der Bahnübergang Scheidweg: Lässt man die Passage hinter sich, gelangt man von Sulgen nach Gutbertshausen und Götighofen. Bild: Monika Wick

Am Bahnübergang Scheidweg, der sich an der Strasse von Sulgen und nach Riedt befindet, haben sich in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet. In Rücksprache mit dem Gemeinderat Sulgen hat das kantonale Tiefbauamt deshalb entschieden, als Sofortmassnahme im Bereich des Bahnübergangs auf den beiden Kantonsstrassen eine Temporeduktion auf 60 km/h und von Götighofen her einen Stopp zu signalisieren.