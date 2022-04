Katholisch-Sulgen spendet 10'000 Franken für Ukraine

SULGEN Katholische Kirchgemeinde spendet 10'000 Franken für die Ukraine Die Gemeindeversammlung von Katholisch-Sulgen genehmigte die Rechnung 2021 und das Budget 2022 diskussionslos. Eine Wohnung wird vorerst nicht mehr vermietet, sondern ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung gestellt. Hannelore Bruderer 27.04.2022, 16.30 Uhr

Ehrung durch Kirchenpräsident Josef Schurtenberger: Gerda Di Nicola, Monika Hagmann, Angela Stratacò, Kirchenpräsident Josef Schurtenberger, Katja Hänggi, Barbara Schicker-Fischer und Regula Merz. Bild: Hannelore Bruderer (Sulgen, 21. April 2022)

Da ab diesem Jahr auch volljährige ausländische Mitglieder der katholischen Kirchgemeinden mit B- oder C-Ausweis stimm- und wahlberechtigt sind, hat sich die Zahl der Kirchbürger in der Katholischen Kirchgemeinde Sulgen um 957 Stimmberechtigte auf 3109 erhöht. Anwesend waren an der Versammlung am letzten Donnerstag 46 (Stimmbeteiligung 1,5 Prozent).