Sulgen sagt Ja zur Sanierung des Auholzsaals

Da zum Projekt FAME (Familienergänzende Angebote) bereits eine Informationsveranstaltung stattgefunden hatte, fasste sich der Gemeindepräsident beim Vorstellen des Projekts kurz. «Familien, die in den Aussendörfern wohnen, können diese Angebote ebenfalls nutzen, da ein Schulbus zur Verfügung steht», beantwortete Andreas Opprecht die Frage eines Votanten. Nachfragen zu den Kosten und zum Kostenteiler beantwortete er ebenfalls zur Zufriedenheit der Fragenden. Das Ja zum Projekt fiel einstimmig. FAME wird in Zusammenarbeit mit der Politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg und der Volksschulgemeinde Region Sulgen realisiert. Bevor das Projekt im nächsten Sommer eingeführt werden kann, müssen die Stimmbürger dieser Körperschaften an ihren Versammlungen in der nächsten Woche ebenfalls noch grünes Licht signalisieren. (hab)