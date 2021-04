SULGEN Zwischenstation Auholz: Die Asylsuchenden kommen aus aller Herren Länder und warten auf ihren Bescheid In der Anlage für Luftschutztruppen an der Auholzstrasse sind seit Dezember wieder Asylsuchende untergebracht. Die verantwortliche Stelle beim Bund, die Kantonspolizei und die Gemeinde sind mit dem Betrieb, so wie er bisher funktioniert, zufrieden. Georg Stelzner 23.04.2021, 04.19 Uhr

In Sulgen mittlerweile ein gewohntes Bild: Asylsuchende sammeln entlang der Poststrasse Abfälle ein. Bild: Georg Stelzner (Sulgen, April 2021)

Wie im Jahr 2015 bietet die Gemeinde Sulgen auch jetzt wieder Hand, wenn es darum geht, geeignete Unterkünfte für Asylsuchende zur Verfügung zu stellen. Anders als bei der Premiere, als sich der Gemeinderat mit kritischen Stimmen besorgter Einwohner konfrontiert sah, erwächst dem Betrieb in der Anlage für Luftschutztruppen (ALST) an der Auholzstrasse jetzt keine erkennbare Opposition.

Gemeindepräsident Andreas Opprecht hat eine Erklärung dafür: «In der Zwischenzeit ist die Anlage mehrere Jahre ohne gravierende Zwischenfälle benutzt worden und die Sulgerinnen und Sulger können die Vor- und Nachteile relativ gut abschätzen.»

Laut Auskunft von Lukas Rieder, Mediensprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), dürfen sich aufgrund der Covid-19-Einschränkungen momentan höchstens 60 Asylsuchende in der Sulger Unterkunft aufhalten. «In den vergangenen Monaten waren es üblicherweise aber nur 15 bis 30 Personen», präzisiert Rieder. Als hauptsächliche Herkunftsländer nennt er Afghanistan, Algerien, Marokko und die Türkei.

Asylsuchende dürfen sich im Dorf frei bewegen

Bei den in Sulgen untergebrachten Asylsuchenden handelt es in rechtlicher Hinsicht um Personen mit einem Ausweis N. Dieser wird jenen Leuten ausgestellt, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfahren stehen.

Rieder räumt ein, dass sich in Sulgen auch Männer befinden können, deren Gesuch abgelehnt worden ist und welche die Schweiz wieder verlassen müssen. Alle Asylsuchenden, die gemäss Verteilschlüssel der Asylregion Ostschweiz zugewiesen werden, kommen grundsätzlich für eine Unterbringung in Sulgen in Frage.

Über die Aufenthaltsdauer in einer bestimmten Unterkunft führt das SEM keine detaillierte Statistik. «An den drei Ostschweizer Standorten Altstätten, Kreuzlingen und Sulgen halten sich die Asylsuchenden in der Regel rund 60 bis 70 Tage auf», sagt Rieder. Während dieser Zeit dürften sich die Leute frei bewegen, wobei die Ausgangszeit um 9 Uhr morgens beginne und um 17 Uhr abends ende.

Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen ist fakultativ

Bezüglich der Art und Weise, wie die Asylsuchenden den Tag verbringen, gibt es keine Vorschriften. Die Mahlzeiten werden aber zu fixen Zeiten eingenommen. Ein Teil der Leute wird für Hausarbeiten wie Putzen oder Mithilfe bei der Essensausgabe beigezogen.

Die Teilnahme an gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen wie dem Einsammeln von Abfällen auf Trottoirs und öffentlichen Plätzen oder im Wald ist nach den Worten Rieders freiwillig. Ein ganztägiger Einsatz werde mit 30 Franken pro Person abgegolten.

Strafbare Handlungen sind bisher ausgeblieben

Der Betrieb in Sulgen läuft nach Einschätzung des SEM bisher reibungslos und problemfrei. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sulgen und dem Kanton Thurgau bezeichnet Rieder als «sehr gut». Von nennenswerten Problemen wisse er nichts. Es bestehe auch keinerlei Kontaktverbot. «Offene Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Biografie können sehr bereichernd sein», ist Rieder überzeugt.

Auch der Kantonspolizei Thurgau erwächst durch die Unterbringung von Asylsuchenden in Sulgen kein signifikanter Mehraufwand, wie Matthias Graf, Chef des Mediendienstes, betont: «In diesem Zusammenhang gab es im Zeitraum von Anfang Dezember bis Mitte April in Sulgen nur zwei Einsätze, die sich ausserhalb der Zivilschutzanlage ereignet haben.» Dabei habe es sich um Hilfestellungen wegen betrunkener Personen gehandelt, präzisiert Graf. Strafbare Handlungen seien dabei nicht festgestellt worden.

Bei Bedarf ist Verlängerung bis Ende 2021 möglich

Seitens der Gemeinde Sulgen ist man mit dem bisherigen Verlauf des Betriebs ebenfalls zufrieden. «Er verläuft bis jetzt sehr ruhig und entspricht den Erwartungen», sagt Andreas Opprecht. Die Bevölkerung nehme die Asylsuchenden meist nur direkt bei der ALST wahr, wenn sie auf dem Gelände der Unterkunft stehen oder sich auf dem Hartplatz sportlich betätigen würden. Sonst träten die Asylsuchenden nur noch bei Arbeitseinsätzen in Erscheinung. Explizite Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu dieser Thematik habe es bisher keine gegeben - weder positiver noch negativer Art.

Die Nutzung der Sulger Militärunterkunft ist für die Dauer von sechs Monaten vorgesehen. Im Bedarfsfall ist gemäss SEM jedoch eine Verlängerung bis Ende 2021 möglich. Die Vereinbarung mit dem Bund lohnt sich für die Politische Gemeinde Sulgen. Laut Auskunft des Gemeindepräsidenten zahlt das SEM eine Miete von 8 Franken pro Person und Nacht. «Das ist aktuell mehr als bei militärischen Belegungen», gibt Andreas Opprecht zu bedenken.

Bei Fragen steht der Bevölkerung eine 24-Stunden-Hotline zur Verfügung: Telefon 058 480 53 23.