Kurt Bühler kandidiert für das Sulger Schulpräsidium

SULGEN «Ich bin kein Patriarch, der alle überwachen will» Der Heldswiler Kurt Bühler kandidiert für das Präsidium der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Der Nachfolger von Christoph Stäheli wird am 27. März gewählt. Hannelore Bruderer 25.02.2022, 11.45 Uhr

Kurt Bühler möchte Präsident der Volksschulgemeinde Region Sulgen werden. Bild: Hannelore Bruderer (Heldswil, Februar 2022)

Kurt Bühler trat bei den Gesamt­erneuerungswahlen für die Legislatur 2021 bis 2025 nicht mehr zur Wahl in die Behörde der Volksschulgemeinde (VSG) Region Sulgen an. Jetzt kandidiert er für das Präsidium. Was auf den ersten Blick paradox erscheinen mag, löst Kurt Bühler schnell auf.

«Ich war für das Ressort Liegenschaften zuständig. Bedingt durch die verschiedenen Bauprojekte der VSG, war der zeitliche Aufwand sehr hoch. Ich schätze so um die 300 bis 350 Stunden pro Jahr. Mit meinem Vollzeitarbeits­pensum als Senior-Projektleiter im Maschinenbau stellte dies zunehmend eine zeitliche Belastung dar. So entschied ich mich, mein Amt aufzugeben.» Leicht sei ihm das nicht gefallen, sagt Bühler und beteuert:

«Die Volksschulgemeinde Region Sulgen liegt mir am Herzen.»

Bewährte Strategie weiterführen

Vor dem Zusammenschluss der Primarschulgemeinden Sulgen, Schönenberg-Kradolf, Götighofen und der Sekundarschule Sulgen zur VSG Region Sulgen war Kurt Bühler von 2006 bis 2011 und von 2015 bis 2017 Behördenmitglied der Primarschulgemeinde Götighofen und zuletzt deren Präsident ad interim. Die PG Götighofen wehrte sich lange gegen eine Fusion. Nachdem der Zusammenschluss Tatsache war, wollte Bühler die junge VSG mitgestalten. Er kandidierte und wurde gewählt.

«Die Integration der verschiedenen Schulstandorte hat gut funktioniert. Alle konnten ihre Form bewahren. Werde ich gewählt, werde ich diese Strategie weiterhin unterstützen.» Heute seien die unterschiedlichen Positionen beim Zusammenschluss kein Thema mehr, meint er.

«Die Volksschulgemeinde Region Sulgen ist gefestigt und steht gut da.»

«Die dabei geführten Gespräche haben mich überzeugt. Ich war Teil der VSG Region Sulgen und wäre gerne wieder dabei», sagt der 58-Jährige. Bevor er seine Kandidatur bekanntgab, erfolgten Rücksprachen mit seinem Arbeitgeber. «Mein Arbeitgeber und meine Mitarbeiter haben meine Beweggründe für die Kandidatur verstanden.»

Selbsteinschätzung: gradlinig und kritikfähig

Kurt Bühler beschreibt sich als Teamplayer, der neue Lösungen gerne mit anderen erarbeitet. «An den Behördensitzungen mit den Schulleitungen wurde mitunter viel und heftig diskutiert, bis ein tragbarer Entscheid gefällt werden konnte. Diesen haben dann alle getragen. So würde ich gerne auch weiterfahren», erklärt er. Als Vorgesetzter sei er gradlinig und kritikfähig. «Ich bin kein Patriarch, der alle überwachen will. An der VSG Region Sulgen arbeiten kompetente Angestellte, die ihren Fachbereich kennen und entsprechend selbstständig arbeiten», sagt er.

Bühler erachtet es als Vorteil, dass er den Sulger Schulbetrieb und seine Akteure schon gut kennt. Auch den Umstand, dass er nicht aus dem pädagogischen Berufsumfeld stammt, wertet der Kandidat positiv. «Dies ermöglicht es mir, den Schulbetrieb mit der nötigen Distanz zu sehen.»

Personal soll gefördert werden

Zu den Herausforderungen, welche die VSG beschäftigen wird, zählt Bühler die steigenden Schülerzahlen und die damit verbundene Schulraumknappheit. «Als ich mein Amt 2018 im Ressort Liegenschaften angetreten habe, besichtigte ich mit den zuständigen Hauswarten jedes einzelne Schulgebäude. Ich kenne deren Zustand und die Möglichkeiten, die sich mit dem aktuellen Bestand bieten.» Eine weitere Herausforderung sieht Bühler beim Personal:

«Es ist wichtig, dass wir weiterhin gute Fachkräfte finden und diese auch in unserem Schulbetrieb

halten können.»

Als Präsident werde er auch bei schwierigen Situationen hinter dem Team stehen», verspricht Bühler. Die Stelle des Schulpräsidenten ist mit einem 80-Prozent-Pensum ausgeschrieben. Er könne sich gut vorstellen, diese Aufgabe zwei Legislaturen lang zu erfüllen, erklärt Bühler.

Zur Person Kurt Bühlers Geburtsdatum ist der 14. November 1963. Er ist in St.Gallen aufgewachsen und lebt mit seiner Familie seit der Jahrtausendwende in Heldswil. Das jüngste seiner drei Kinder ist in der Lehre. Seinen beruflichen Werdegang begann Kurt Bühler mit einer Lehre als Tiefbauzeichner, danach wechselte er in die Maschinenbaubranche, wo er sich zum Senior-Projektleiter hocharbeitete. Bühler ist parteilos. Er zählt sich zur gemässigten Mitte und vertritt bürgerliche Werte. Zu seinen Interessen gehören Fussball und Unihockey, das sein Sohn spielt. Selber sportlich unterwegs ist er auf der Skipiste und auf Wanderwegen. (hab)