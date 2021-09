Sulgen: Am Dorffest wird der erste "Ehre Leu" vergeben

Sulgen Gemeinde vergibt erstmals zwei Ehrenlöwen für besonderes Engagement Die Sulger ehren den Organisator der Alleinstehendenweihnacht, Mathias Müller. Zusammen mit der Spitex AachThurland durfte er den neu ins Leben gerufenen Ehrenpreis entgegennehmen. Die Ehrung war Teil des Sulger Dorf- und Jubiläumsfestes, das am Wochenende stattgefunden hat. Monika Wick 05.09.2021, 16.10 Uhr

Gemeindepräsident Andreas Opprecht (l.) und Gemeinderat Werner Herrmann (r.) verleihen die ersten «Sulger Ehre Leu» an Sandra Enz von der Spitex AachThurland und Mathias Müller. Bild: Monika Wick

Er ist das Wappentier der Gemeinde: der Löwe. Er symbolisiert Mut und Königlichkeit. Und neuerdings gibt es ihn auch als Preis für besondere Verdienste. Die Sulger haben den «Ehre Leu» ins Leben gerufen und die mit 2500 Franken dotierte Auszeichnung am diesjährigen Dorffest zum ersten Mal verliehen.

Nach einer kurzen Laudatio übergibt Gemeinderat Werner Herrmann die Trophäen an die diesjährigen Gewinner Mathias Müller, der seit Jahren eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende ausrichtet sowie eine Kinderfasnacht organisiert, und die Spitex AachThurLand, die «immer dort ist, wo sie gebraucht wird».

Dorffest ist auch Geburtstagsparty

«Das diesjährige Dorffest ist gleichzeitig eine Geburtstagsparty für unsere Gemeinde, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert», erklärt Gemeinderätin und OK-Präsidentin Maja Brühlmann-Zwahlen. Dieses Jubiläum wird mit einem Festakt auf dem Platz vor dem Kirchgemeindehaus begangen.

Gemeindepräsident Andreas Opprecht erinnert daran, wie in den Neunzigerjahren bestehende Munizipal- und Ortsgemeinden aufgehoben wurden und die neu gebildeten Politischen Gemeinden ihre Aufgaben übernahmen. «Unsere alte Munizipalgemeinde Sulgen umfasste damals die Ortsgemeinden Sulgen, Riedt, Götighofen und Kradolf», sagt er. Heute besteht die Gemeinde Sulgen aus den Dörfern Sulgen, Bleiken, Donzhausen, Hessenreuti, Götighofen und Uerenbohl.

«Herzlichen Dank, dass wir euch den ohnehin schon schönen Tag mit unserer Musik noch schöner machen dürfen», sagt Peter Messmer, Präsident der Brass Band der Freien Evangelischen Gemeinde Sulgen. Tatsächlich scheinen die Besucherinnen und Besucher das rege Treiben am Sulger Dorffest und das schöne Spätsommerwetter zu geniessen.

Sie schlendern durch die Strassen, gönnen sich eine Leckerei von einem der zahlreichen Verpflegungsstände oder halten einen Schwatz mit Bekannten.

Die Brass Band der Freien Evangelischen Gemeinde Sulgen musiziert für die Besucher des Dorffestes. Monika Wick

Am Sulger Dorffest zeigen und beteiligen sich die verschiedenen ortsansässigen Vereine und Organisationen mit viel Ideenreichtum. So können sich Kinder beispielsweise, in dem am Kran eines Feuerwehrautos befestigten Korb, in schwindelerregende Höhen transportieren lassen oder neue Sportarten kennen lernen.

Am Ende des Festaktes werden die Sieger des Dorflaufes gekürt. 114 Kinder und Erwachsene beteiligten sich an dem beliebten Lauf.