«Die Ansiedlung der V-Zug Kühltechnik AG hat für die Gemeinde einen hohen Stellenwert», sagt Gemeindepräsident Andreas Opprecht angesichts des Umstandes, dass das schweizweit bekannte Unternehmen in Sulgen ein topmodernes Werk mit eigener Forschungsabteilung in Betrieb nimmt. Der Gemeinderat habe sich mit dem Kanton dafür stark gemacht, dass die V-Zug Kühltechnik AG ihre Pläne in Sulgen realisiert. Positiv zu bewerten sei auch die damit verbundene Diversifizierung am Standort Sulgen. Von der zu erwartenden Wertschöpfung werde die ganze Region profitieren, ist Opprecht überzeugt. Die Liste an Neuansiedlungen innerhalb der letzten acht Jahre kann sich sehen lassen. Laut Opprecht gibt es in der Gemeinde immer noch Gewerbe- und Industrieland, dessen Nutzung jedoch von den Absichten der Grundeigentümer abhängig ist.

Folgende Firmen haben sich seit 2013 in Sulgen angesiedelt: Confecta AG (2013, Kabelkonfektionierung, 50 Mitarbeiter), EEM AG (2013, Gesundheitsstühle, 10 Mitarbeiter), Bäckerei Mohn (2014, 50 Mitarbeiter), Stahl plus AG (2014, Handel mit Zaunelementen, 5 Mitarbeiter), Formfest AG (2015, Herstellung von Betonelementen, 5 Mitarbeiter), Jakupi Transporte AG (2015, 5 Mitarbeiter), Brawa Holzbau AG (2017, 10 Mitarbeiter), Rotortec AG (2019, Unterhalt von einmotorigen Helikoptern, 8 Mitarbeiter), Denner AG (2019, 3 Mitarbeiter), Migrolino AG (2019, 5 Mitarbeiter), Girmatic AG und Girtec AG (2020, elektronischer Steuerungsbau, 60 Mitarbeiter), Schnider AG (2020, Recyclingwerk, 5 Mitarbeiter), Landi Mittelthurgau (2020, Tankstelle mit Shop, 5 Mitarbeiter), Burgmer Geflügelzucht AG (2021, 10 Mitarbeiter). Die Mitarbeiterzahlen sind jeweils mit dem Zusatz «circa» zu verstehen.

Im Werk der V-Zug Kühltechnik AG werden ab 2022 rund 150 Personen eine Beschäftigung finden. Die Hochdorf Swiss Nutrition AG errichtete im Jahr 2018 Turm 9 und erhöhte die Mitarbeiterzahl in der Zeit von 2010 bis 2019 von 95 auf rund 200. Weitere elf KMU-Betriebe haben in den letzten zehn Jahren in der Gemeinde Sulgen Erweiterungs- und Ergänzungsbauten erstellt. (st)