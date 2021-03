SULGEN Ernest Menolfi aktualisiert sein Buch über die Geschichte Sulgens: «Ich habe einen sehr seltenen Auftrag» Der Basler Historiker bringt das von ihm verfasste Buch auf den neuesten Stand. Das Werk, ergänzt um die Jahre seit Gründung der Politischen Gemeinde Sulgen, soll im Herbst 2023 erscheinen. Interview: Georg Stelzner 18.03.2021, 04.10 Uhr

Ernest Menolfi sichtet im Sitzungszimmer des Sulger Gemeindehauses Unterlagen, Protokolle und Akten. Bild: Andrea Stalder (Sulgen, 24. Februar 2021)

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie vom Gemeinderat den Auftrag erhalten haben, die Sulger Geschichte aufarbeiten?

Ernest Menolfi: Schon meine Dissertation über die Herrschaft Bürglen beschäftigte sich intensiv mit der Region von Sulgen. Es war daher naheliegend, dass ich zu Beginn der Achtzigerjahre beauftragt wurde, die Dorfgeschichte von Sulgen zu verfassen. Da das 1984 erschienene Buch nun nahezu vergriffen ist, kam es zur Idee einer Neuauflage, allerdings mit der zusätzlichen Aufarbeitung der Geschichte der Politischen Gemeinde Sulgen, die seit 1996 existiert.

Der Kanton Thurgau ist für Sie also keine Terra incognita.

Nein, überhaupt nicht. Seit nun bereits über vier Jahrzehnten befasse ich mich intensiv mit der thurgauischen Geschichte. Da ich bei der Erarbeitung einer Orts- oder Gemeindegeschichte jeweils auch viele persönliche Kontakte pflege, erhalte ich im Laufe der Arbeit einen guten Einblick, wie Ortschaften und ihre Bewohner «ticken». Während einiger Jahre war ich auch Mieter eines Ferienhauses am Untersee, was Anlass für ausgedehnte Wanderungen gab.

Hat die Aufgabe in Sulgen einen besonderen Reiz für Sie?

Der Reiz für mich besteht darin, dass ich den sehr seltenen Auftrag habe, mein eigenes, inzwischen fast 40 Jahre altes Werk zu überarbeiten. Normalerweise hat man eine solche Gelegenheit in einem Arbeitsleben nicht zweimal. Daneben konnte ich mich bisher auch noch nie so intensiv mit der aktuellen Situation einer Gemeinde befassen. Eine Besonderheit solcher Gemeindegeschichten ist zudem, dass man weiss, für wen man schreibt. Dies hilft, eine sprachlich und inhaltlich abgehobene Darstellung zu vermeiden, ohne dass deswegen auf wissenschaftliche Kriterien verzichtet werden müsste.

Wann haben Sie mit den ergänzenden Arbeiten begonnen und wann werden Sie diese voraussichtlich abschliessen?

Offiziell hat die Arbeit am 1. Januar dieses Jahres begonnen. Die weiteren Fristen, die mit dem Gemeinderat Sulgen vereinbart wurden, sind: Beendigung der Textarbeit bis zum Spätherbst 2022, danach Publikationsarbeit, die im Herbst 2023 mit der Herausgabe des Buches abgeschlossen sein soll.

Welche Ausgangslage haben Sie in Sulgen vorgefunden?

Eine sehr gute. Die Behörde und das Personal der Gemeindeverwaltung sind äusserst zuvorkommend und hilfsbereit. Etliche Leute in der Gemeinde kenne ich noch von früheren Arbeiten. Das Gemeindearchiv ist gut geordnet. Ich wurde sofort mit einer Liste von Zeitzeugen versorgt, die bisher ausnahmslos bereitwillig Auskunft erteilten. Die ortsansässige Firma Medienwerkstatt hat inzwischen das alte Sulger Buch digital so erfasst, dass ich den Text nach Belieben kürzen und ergänzen kann. Auch lassen sich neue Illustrationen einfügen, und bereits ist digital die Vorarbeit für ein Register am Schluss des Buches geleistet.

Wie gehen Sie vor? Erklären Sie unseren Lesern bitte kurz Ihre Arbeitsweise.

Die Arbeit findet gleichzeitig auf der ganzen Themenbreite statt, um früh Zusammenhänge herstellen zu können. Die starke Industrialisierung bleibt beispielsweise nicht ohne Auswirkung auf die Bevölkerungszahl und ihre Zusammensetzung. So wächst das neue Buch als Ganzes heran. Daraus ergibt sich dann auch die schlussendlich gewählte neue Form des Buches, die bis jetzt noch nicht definitiv festgelegt ist. Es soll zusammen mit den Illustrationen eine Art «Gesamtkunstwerk» werden, das in sich stimmt und dessen Aufbau auch für eine ungeübte Leserschaft durchschaubar ist.

Wie ordnen Sie die Aussagen von Zeitzeugen ein? Wie wertvoll sind mündliche Überlieferungen für Ihre Arbeit?

Sie haben einen hohen Stellenwert, denn sie ergänzen und relativieren die amtlichen Dokumente und beleuchten ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Gemeindereform von 1996 sieht beispielsweise aus Sicht der Betroffenen möglicherweise anders aus, als den offiziellen Gemeindeprotokollen zu entnehmen ist. Kontakte sind mir auch wichtig, weil sie zeigen, was die Bevölkerung wirklich interessiert. Erwünscht sind jedoch in erster Linie Informationen und Fakten, nicht Meinungen. Es gibt also keine Oral-History-Arbeit im engeren Sinn, die vor allem Stimmungen und Empfindungen wiedergeben würde.

Stellen Sie die Geschichte Sulgens isoliert dar oder in einem regionalen, nationalen oder gar globalen Kontext?

Ich erkenne immer deutlicher, dass die Geschichte Sulgens eigentlich die Geschichte einer grösseren Region ist, indem es historisch viele Gemeinsamkeiten mit der weiteren Umgebung gibt. Jede fundierte Ortsgeschichte ist aber auch ein Beitrag zur Kantonsgeschichte. So möchte ich am Beispiel von Sulgen und seiner Umgebung aufzeigen, wie wichtig die Frühindustrialisierung war, ein Phänomen, das im Thurgau noch immer nicht richtig anerkannt ist. Schweizerische und internationale Geschichte gehören nur sehr beschränkt in eine Ortsgeschichte; solche Informationen kann man sich anderswo beschaffen. Es zählt in der Regel nur, was mehr oder weniger direkt auch mit der Gemeinde und der Bevölkerung zu tun hat. Das können als aktuelle Beispiele Umweltfragen oder die Auswirkungen der Coronapandemie sein.

Gibt es Probleme, mit denen Sie bei Ihrer Tätigkeit in Sulgen konfrontiert werden?

Ja, es gibt einige Hindernisse zu überwinden. Für Donzhausen fehlen beispielsweise seit vielen Jahren die Gemeindeakten aus der Zeit vor 1900. In einem solchen Fall beginnt eine Suche in Neuland mit ungewissem Ausgang. Man muss dann versuchen, sich Stück um Stück anderweitig zu informieren. Zum Beispiel geben die Tagebücher von Joseph Sallmann einige Informationen her. Er war Gründer der Firma ISA in Amriswil und für kurze Zeit in Donzhausen tätig. Auch scheinen im Thurgau gewisse Unterlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs verschwunden zu sein. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die ursprüngliche Kürze und Knappheit einzuhalten und trotzdem viele neue Informationen zu liefern.

Diese Punkte beziehen sich auf die wissenschaftliche Arbeit. Wie gedenken Sie die Ergebnisse Ihrer Recherchen in der Praxis umzusetzen? Gibt es diesbezüglich schon Vorstellungen?

Die endgültige Form des neuen Buches ist, wie bereits erwähnt, noch nicht festgelegt. Es stellt sich etwa die Frage, wie das alte Buch mit einem neuen, ergänzenden Teil sinnvoll verknüpft werden kann. Sollen die beiden Teile weitgehend getrennt bleiben oder soll eine grösstmögliche Verschmelzung angestrebt werden? Wie stark wird die Gegenwart gewichtet? Wie werden Donzhausen und Hessenreuti, die zwei neu zur Gemeinde gekommenen Ortschaften, in das Buch integriert? Auch solche Fragen werden mich noch beschäftigen.

Zugute kommt Ihnen bei der aktuellen Arbeit wohl die Erfahrung mit vergleichbaren Aufgabenstellungen in der Vergangenheit.

Das ist so. Die lange Beschäftigung mit Orts- und Gemeindegeschichten bringt mit sich, dass man weiss, was man bei der Vielfalt der Möglichkeiten bewältigen kann und wo die Grenzen liegen. Ausserdem hat man gelernt, sich mit Unvollkommenheit abzufinden. Geschichtsbücher sind nie vollständig – und leider meist auch nie fehlerfrei.

Wie oft weilten Sie seit Beginn dieses Projekts schon in Sulgen und mit wie vielen weiteren Besuchen rechnen Sie noch?

Bisher war ich jede oder jede zweite Woche für verschiedene Befragungen und Besprechungen sowie für Archivarbeiten in Sulgen. Diesen Rhythmus werde ich in den nächsten Monaten beibehalten. Ein beträchtlicher Teil der Arbeit – vor allem, was das Archiv anbelangt – findet aber auch in Frauenfeld und St.Gallen statt.

Ernest Menolfi bei einem Besuch in Sulgen. Bild: Andrea Stalder (Sulgen, 24. Februar 2021)