Mathias Müller, ausgezeichnet mit dem "Ehre Leu" im Interview

SULGEN «Der Leu kommt auf meinen Grabstein»: Preisträger Mathias Müller gibt seine Gefühle und Absichten preis Anlässlich des Dorffests erhielt Mathias Müller für sein Engagement zugunsten der Öffentlichkeit den «Sulger Ehre Leu». Der «Schäfli»-Wirt hatte in den Achtzigerjahren eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende und die Kinderfasnacht ins Leben gerufen. Georg Stelzner 28.09.2021, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mathias Müller, glücklicher Besitzer des Preises «Sulger Ehre Leu». Bild: Georg Stelzner (Sulgen, 22. September 2021)

Als erster Einwohner haben Sie den «Sulger Ehre Leu» bekommen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Sehr viel, denn ich erfahre diese Ehrung noch zu Lebzeiten. Als Verstorbener hat man von Dankesworten nichts mehr. Es zeigt mir, dass ich in den 53 Jahren, die ich mittlerweile in Sulgen wohne, wohl doch nicht alles falsch gemacht habe. Der Leu soll einmal mein Grab zieren. Ich habe auch schon mit einem Steinmetz Kontakt aufgenommen, um das besprechen zu können.

Hand aufs Herz: Haben Sie insgeheim damit gerechnet, den «Sulger Ehre Leu» zu bekommen?

Nein, überhaupt nicht. Ich war total überrascht. Erst als mich Vizegemeindepräsident Werner Herrmann zum Festakt eingeladen hat, habe ich geahnt, dass möglicherweise ich der Auserwählte sein könnte. Meine Beiz habe ich während der Zeremonie offengelassen und ein Schild mit der Aufschrift «Selbstbedienung» aufgehängt.

Sie waren von der Ehrung auf dem Platz vor dem evangelischen Kirchgemeindehaus im Oberdorf, unweit ihres Restaurants, dann sichtlich gerührt.

Oh ja, das war ich. Ich habe geweint wie ein kleiner Bub und brachte zunächst kein einziges Wort heraus, so überwältigend war das alles für mich.

Wie hat die Bevölkerung der Gemeinde Sulgen auf die Auszeichnung Ihrer Person reagiert?

Mit einer Ausnahme äusserst positiv. Ich bekam persönlich, aber auch auf Facebook und im Internet viele zustimmende Rückmeldungen, die mich sehr gefreut haben.

Die Preisverleihung ist bald einen Monat her. Hat sich seit dem 4. September, dem Tag der Ehrung, in Ihrem Leben etwas Wesentliches verändert?

Generell hat sich nichts geändert - ausser, dass mich jetzt auch Personen freundlich grüssen, die das vorher nicht gemacht haben. Ich habe mir in Sulgen in all den Jahren ja nicht nur Freunde gemacht. Für manche Leute war ich sogar ein rotes Tuch, gewissermassen nicht salonfähig. Auch dem Gemeinderat bin ich mit meinen Meinungen und Forderungen manchmal auf die Füsse gestiegen.

Als Preisgeld haben Sie 2500 Franken erhalten. Wofür werden Sie diesen Betrag verwenden?

Ich habe Andreas Opprecht, dem Sulger dem Gemeindepräsidenten, an jenem Samstag gesagt, er könne das Geld gleich behalten, weil ich ja sowieso noch Steuern zahlen muss. Doch Spass beiseite! Ich bin inzwischen von diversen Organisationen angefragt worden, habe aber allen eine Absage erteilt. Ich möchte das Preisgeld nämlich einer Person schenken, die ich persönlich kenne und von der ich weiss, dass sie dieses Geld gut gebrauchen kann. So geht kein Franken für Administration und Bürokratie verloren. Das ist mir wichtig.

Werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Gibt es Einwohner, denen Sie den «Sulger Ehre Leu» auch gönnen würden?

Natürlich gibt es Leute, welche diese Auszeichnung verdienen würden. Darüber mache ich mir jedoch keine Gedanken. Ich gebe da bewusst keine Empfehlung ab. Es ist mir einerlei, wer in zwei oder drei Jahren vorgeschlagen und geehrt wird. Das muss die zuständige Kommission entscheiden.