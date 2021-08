Sulgen: Offene Jugendarbeit öffnet ihre Türen

Sulgen Dank Jugendraum: Keine Chance der Langeweile Am Sonntag öffnete der Jugendraum «Common» seine Räume zum ersten Mal für einen Tag der offenen Tür. Warum die Sulger Mittel- und Oberstufenschüler sich darin derart wohlfühlen, erklären sie vor Ort; und sie sind stolz, ihren Partyraum mitgestaltet zu haben. Christoph Heer 23.08.2021, 11.30 Uhr

Spass im Halbdunkel. Im Jugendraum «Common» fühlen sich auch Michèle Artho, Gemeinderätin, Ressort Jugend und Familie, sowie Jugendarbeiter Roger Schümperli wohl. Bild: Christoph Heer (Sulgen, 22. August 2021)

«Dank unserem Jugendraum ist bei mir das Wort Langeweile gänzlich ein Fremdwort geworden. Ich bin, wenn möglich, immer hier, spiele mit Freunden und mache manchmal auch ein wenig Quatsch, das muss sein», sagt Nando Leitgeb (13) aus Schönenberg augenzwinkernd. Er ist einer von vielen Jugendlichen, die in den vergangenen Wochen und Monaten den Jugendraum umgestaltet haben. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf die zahlreichen Neonbilder gelegt. «Das Bild mit der Sulger Postleitzahl leuchtet so cool wie mein Cap», freut sich ein weiterer Junge. Tatsächlich kann hier mit verschiedenstem Lichteinfall gespielt werden, so verändert sich das Ambiente der Räume schlagartig. Mitschuld an dieser tollen, bildnerischen Kunst ist Roger Schümperli. Seit vergangenem Frühling amtet er hier als Jugendarbeiter und freut sich gleichermassen, was aus dem «Common» geworden ist.

«Es ist ja nicht bloss der Jugendraum, der uns riesig Spass macht. Es ist auch die tolle Lage hier auf dem Sportplatzareal, die zum Verweilen einlädt.»

Noch bekannter werden

Damit die Erfolgsstory des Jugendraums noch weitergeschrieben wird, wollen sich die Verantwortlichen damit befassen, das Angebot der Offenen Jugendarbeit Sulgen-Kradolf-Schönenberg noch präsenter und bekannter zu machen. Eine Möglichkeit hierfür wäre es, laut den Zuständigen, jedes Jahr einen Tag der offenen Tür zu organisieren. Gemeinderätin Michèle Artho (Ressort Jugend und Familie), erklärt indes, dass der Jugendraum etwa alle vier bis fünf Jahre umgestaltet wird. «Dies aber natürlich nur in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. Sie sollen sich hier verwirklichen können und dann auch stolz über das Erreichte sein dürfen.» Billardtisch, Chill-out-Ecken, Tischfussball, eine Bar und vieles mehr stehen den Jugendlichen bereit, wobei Leon Sopi (14) aus Sulgen mitgeteilt haben will, dass er bei Billardkugeln und Queue fast unschlagbar sei. «Ich gewinne eigentlich fast immer», sagt er lachend. Für den gestrigen Tag der offenen Tür durften die Verantwortlichen auch auf die finanzielle Unterstützung seitens Kanton Thurgau zählen. Michèle Artho betont indes weiter, dass auch die beiden Landeskirchen, die Gemeinde sowie die Volksschulgemeinde stets hinter dem Projekt stehen, «das macht uns enorm dankbar», sagt sie. Der Tag der offenen Tür endet am Sonntagabend nach viel Gesang, Tanz und Rap, Führungen, Bildversteigerungen und vielem mehr äusserst positiv und mit vielen müden, aber glücklichen und stolzen Jugendlichen.