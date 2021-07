Erweiterung Süsses mit Seesicht: Chocolat Bernrain in Kreuzlingen eröffnet einen modernen Fabrikladen mit Café und Aussichtsterrasse Die Erweiterung der Kreuzlinger Schokoladenfabrik ist abgeschlossen. Das Familienunternehmen hat einen grossen Modernisierungsschritt gewagt. Urs Brüschweiler 07.07.2021, 18.00 Uhr

Monica Müller bei ihrer Ansprache zur Einweihung der Firmenerweiterung. Bild: Tobias Garcia

Für Naschkatzen ist es der Termin des Jahres. Das Auge erblickt feine Leckereien, wohin es auch schaut. Auch die Nase wird fortwährend vom typisch süssen Duft umschwärmt. Und all die kleinen Sünden zu probieren, zumindest am Eröffnungstag, einfach ein Muss.

Und natürlich ist es auch für die Schokoladenfabrik-Chefin Monica Müller ein wahrer Freudentag. Die Chocolat Bernrain weiht am Mittwoch ihren neuen «SchokoLaden» und das Café Stella ein, beides beheimatet im nach eineinhalb Jahren fertiggestellten Erweiterungsbau.

«Es ist ein wichtiger Tag für unser Familienunternehmen.»

Das betont Monica Müller am Dienstag bei der Feier für geladene Gäste. 40 Jahre nach der letzten grossen Erweiterung der Produktionsstätte habe man nun einen umfangreichen Schritt in die Zukunft vollzogen.

Schritt Richtung «Industrie 4.0»

Schokoladenfabrik-Chefin Monica Müller. Bild: Tobias Garcia

Im August 2019 hatte man den Spatenstich gesetzt, neben der bestehenden Fabrik. «Die Gebäudehülle ist uns zu eng geworden», sagt Müller. Chocolat Bernrain wollte die Abläufe modernisieren und flexibler werden. Man bewege sich in Richtung «Industrie 4.0». Im dreigeschossigen Neubau habe man nun vielfältige Möglichkeiten. «Wir können hier viele neue Spezialitäten entwickeln. Wir freuen uns darauf.»

Produktionsleiter Markus Wyrsch berichtet von der Bauzeit und beeindruckenden Zahlen des Projekts. Für den sicheren Halt des Gebäudes habe man gar einen Anker in den südlichen Hang treiben müssen.

Attraktivitätssteigerung für Kreuzlingen

Die öffentliche Wahrnehmung des Emmishofer Traditionsunternehmens war bislang geprägt vom ausströmenden süsslichen Geruch. Künftig werden sicher auch der attraktive neue «SchokoLaden» und das Café Stella diesbezüglich positiv zu Buche schlagen.

Im Obergeschoss des Neubaus wurde eine wahre Schokoladen-Erlebniswelt eingerichtet. Ergänzt wird sie mit einer grosszügigen Dachterrasse, deren Aussicht über den ganzen Konstanzer Trichter reicht. Monica Müller sagt:

«Ich wollte mehr als einen reinen Verkaufsladen und hatte bei der Planung den Wunsch meines Vaters nach einem Schokoladenmuseum im Hinterkopf.»

«Der ‹SchokoLaden› soll unsere Visitenkarte sein. Hier zeigen wir, was wir können. Und das ist, erstklassige Schweizer Schokolade herzustellen.» Monica Müller, in dritter Generation Chefin des Familienunternehmens, betont auch, dass Chocolat Bernrain in Kreuzlingen gegründet wurde, hier verwurzelt sei und mit der Erweiterung zur Attraktivität der Stadt beitragen wolle.

Fabrikladen und Stadtteil-Café Auf insgesamt 300 Quadratmetern Fläche bietet der «SchokoLaden» mit integriertem Café und Aussichtsterrasse unzählige Produkte rund um das Thema Schokolade. Geöffnet ist er dienstags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 17 Uhr.

Der Stadtpräsident hat ein Problem mit dem Präsent

Das freut natürlich auch Stadtpräsident Thomas Niederberger, der Grussworte überbringt und dabei ein Problem zu lösen hat.

«Normalerweise bringe ich bei Terminen gerne Kreuzlinger Schokolade als Geschenk mit. Das geht heute aus nachvollziehbaren Gründen schlecht.»

Als anerkennende Geste schenkt er deshalb einen Wein aus Kreuzlinger Trauben. Sein Dank gilt Monica Müller und der Chocolat Bernrain für die grosse Investition in den Standort Kreuzlingen, für den Mut zum unternehmerischen Entscheid und dafür, dass «Sie so ein tolles Aushängeschild für die Stadt sind».