Süffig, leicht und bei Frauen beliebt: Drei Bischofszeller bringen neues Bier auf den Markt Dank Thomas Knill, Pascal Roth und Lukas Zogg hat die Rosenstadt im Thurgau jetzt sogar ein eigenes Bier. Bei den Konsumenten kommt das neue Produkt sehr gut an. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 04.07.2020, 04.20 Uhr

Die Erfinder des Stadtbiers auf der Rathaustreppe: Thomas Knill, Pascal Roth und Lukas Zogg. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Bischofszell, 27. Juni 2020)

Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine zündende Bieridee: Entstanden ist sie dann auch bei einem Glas Bier. Drei innovative Bischofszeller Gewerbler wollten ein eigenes Bier kreieren. Es sollte eines werden für die Stadt, das die Leute verbindet. Entstanden ist das Stadtbier Bischofszell. «Das Bier von hier–von mir zu dir», wie auf der Etikette geschrieben steht.

Goldschmied Thomas Knill, Coiffeur Pascal Roth und Drogist Lukas Zogg – alle mit einem eigenen Geschäft in der Rosenstadt – liessen mit dem Stadtbier eine alte Bischofszeller Tradition aufleben.

Mit Wasser aus der Sitter

«Das Stadtbier Bischofszell ist ein süffiges und leichtes Bier, das auch Frauen gerne trinken. Es ist ein helles, naturtrübes, ungefiltertes Bier – mit weniger Hopfen als üblich», erklärt Knill die Beschaffenheit.

Gebraut wird das Bier unter anderem mit reinsten Thurgauer Zutaten und klarem Sitterwasser. Da die Sitter in Appenzell Innerrhoden entspringt, sei es naheliegend gewesen, die Brauerei Locher in Appenzell mit der Produktion dieses Biers zu beauftragen.

Entwicklung war spannender Prozess

Die drei Bischofszeller haben zusammen mit einem Braumeister der Brauerei Locher eine Rezeptur erarbeitet. Bis das Bier den hohen Qualitätsan- forderungen entsprach, hat es etwa drei Jahre gedauert. «Das Stadtbier enthält Weizen, es ist aber kein Weizenbier», betont Zogg.

Der Weizen verleihe dem Bier seine leichte Trübung. Es sei nicht einfach gewesen, einen Bauern aus dem Thurgau zu finden, der den richtigen Weizen produzieren kann – denn der Eiweissgehalt müsse stimmen. Parallel dazu musste das Logo aufgegleist und eine Bewilligung bei der Stadtverwaltung Bischofszell eingeholt werden, um den Bischofsstab auf die Etikette drucken zu dürfen.

Erster Verkauf am Stadtfest

Die Entwicklungsphase ist äusserst spannend gewesen. «Das Bier hat uns wirklich verbunden», sind sich die drei Bischofszeller einig. Mit dem Endergebnis des Stadtbiers waren Knill, Roth und Zogg sogleich zufrieden. «Der Geschmack und die Beschaffenheit haben uns auf Anhieb überzeugt.»

Der Zufall wollte es, dass das Bier erstmals am Bischofszeller Stadtfest im vergangenen Jahr ausgeschenkt werden konnte. «Es war ein ganz besonderes Gefühl, als ich am Stadtfest den Kühlschrank öffnete und all die Flaschen mit dem Stadtbier sah», erinnert sich Lukas Zogg mit einem dankbaren Lächeln.

Für die drei Bischofszeller stand schon immer fest, dass die Stadtbier-Produktion kein zweites Standbein für sie werden soll. «Im Vordergrund wollen nicht wir drei stehen –, sondern das Bier für Bischofszell», erzählt Thomas Knill.

Erfolg übertrifft alle Erwartungen

Seit dem Startschuss im August 2019 sind schon knapp 30'000 Flaschen Bischofszeller Stadtbier produziert worden. «Wir hatten keine Erwartungen, sind aber darüber positiv überrascht», sagt Lukas Zogg. Und Thomas Knill ergänzt: «Wir sind eigentlich richtig geflasht. So einen durchschlagenden Erfolg hätten wir uns nie erträumen lassen.» Das regionale Produkt spreche die Älteren und Jüngeren gleichermassen an.

Und was hat dieses Bier mit einer alten Bischofszeller Tradition zu tun? Im Schloss Bischofszell, wo heute die Technischen Gemeindebetriebe untergebracht sind, wurde einst Bier und Brandwein gebraut. Josef Pfister aus Bischofszell braute dort von 1862 bis 1906 Bier. Danach wurde der Brauereibetrieb eingestellt.

«Wir hoffen, dass das Stadtbier Bischofszell auch weiterhin so grossen Anklang findet», sagt Thomas Knill. Ein Stadtbier habe es sogar bis nach Schweden geschafft – als Mitbringsel von einem Bischofszeller.