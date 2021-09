Schnüffler in Ausbildung: 10 Jahre Suchhundezentrum SHZ

Suchhundezentrum Die Schnüffler und ihre Ausbildnerin: Diese Thurgauerin lehrt Hunden und ihren Haltern, die Spur aufzunehmen Kerstin Hennings machte vor zehn Jahren ihr Hobby zum Beruf. Heute ist das SHZ Suchhundezentrum mit Hauptstützpunkt in Altnau ein Unternehmen, das über die Landesgrenzen hinausreicht. Isabelle Merk Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Kerstin Hennings und ihre Hündin Smilla gehen schwungvoll und zuversichtlich in die nächsten zehn Jahre SHZ Schuhhundezentrum. Bild: Isabelle Merk

Ihre beiden Vizsla-Hunde gut auszulasten, führte Kerstin Hennings von der Flächensuche zum Mantrailing. Im Mantrailing werden vermisste Personen anhand einer Geruchsprobe gesucht und gut ausgebildete Hunde können bis zu 48 Stunden nach dem Verschwinden einer Person noch eine Spur ausmachen und diese verfolgen. Geeignet für diese Arbeit sind Hunde aller Rassen und jeden Alters. Während der Ausbildung ihrer eigenen Hunde ist Hennings immer mehr an Grenzen gestossen. So beschloss sie 2011 neben ihrem Beruf in ihrer eigenen Buchbinderei in Gottlieben, eine Ausbildung zum Trailtrainer zu machen, und gab ersten Kunden Gruppenunterricht. Aus- und Weiterbildung ist für Kerstin Hennings auch heute noch absolute Pflicht. Mit einem Lächeln sagt sie:

Das Verhalten der Hunde beobachten

Während der Ausbildung und Weiterbildungen sowie über die Erfahrung entwickelte Kerstin Hennings ihr eigenes Konzept, in dem vor allem das Beobachten des hündischen Verhaltens vermehrt einbezogen und gewichtet wird. Dieser Ansatz wird heute an allen SHZ-Stützpunkten gelehrt und vom Hobbytrailer bis zum Einsatzteam umgesetzt.

Die Tüftler-Leidenschaft ist geblieben

Aufgrund des Wachstums des SHZ war es nicht mehr möglich, die Buchbinderei in Gottlieben weiterzuführen, und so verkaufte Hennings diese vor fünf Jahren. Was ihr geblieben ist, ist die Leidenschaft, zu tüfteln.

So erklärt Hennings zu ihrem Antrieb, Neues zu erfinden. Dies setzt sie nun für Equipment für Hundehalter ein, ein spezielles Geschirr sowie eine praktische Weste sind bereits auf dem Markt und einiges wartet bereits in der Pipeline.

Hauptstützpunkt in Altnau

Interessierte können im SHZ vom Hobbytrailer bis hin zum Einsatzteam ausgebildet werden. Unterdessen werden auch Trainer selbst ausgebildet, gemeinsam mit renommierten Referenten, welche auch Seminare und Workshops anbieten. Im Hauptstützpunkt, der von Gottlieben nun nach Altnau verlegt wurde, sind acht Trainer beschäftigt. In der Schweiz, Deutschland und Österreich besuchen um die 800 Teams die sechs SHZ-Stützpunkte.

Ausbildnerin einer Rettungshundestaffel



Wird eine Person vermisst, so bedeutet dies viel Stress und Kummer für die Angehörigen. Umso wichtiger, dass hier professionelle Hilfe eingesetzt werden kann. Hierfür wurde die Rettungshundestaffel F.I.R.S.T gegründet, bei welcher Hennings als Ausbilderin angestellt ist und welche voraussichtlich ab Ende 2022 für Einsätze aufgeboten werden kann.

Die Staffel hat sich darauf spezialisiert, im Bodenseeraum vermisste Personen zu suchen, und kann sowohl von Demenzstation, Krankenhäusern als auch von behördlichen Institutionen aufgeboten werden. Hennings selbst absolvierte langjährige Einsätze in einer deutschen Rettungshundestaffel und gibt ihr Wissen gemeinsam mit anderen Profis an die Teams der F.I.R.S.T weiter.