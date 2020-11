Studie von drei ortsansässigen Architekten fiel in Frauenfeld durch: Kanton setzt Arbon auf dem Hafendamm enge Grenzen Die Stadt will das Seeufer gastronomisch und touristisch entwickeln. Die Bäume werden voraussichtlich nicht in den Himmel wachsen. Neubauten beim «Roten Kreuz» oder ein Aussichtsturm vorne am Wasser dürften es schwer haben. Markus Schoch 24.11.2020, 05.20 Uhr

Blick auf den Hafendamm, für dessen Entwicklung die Stadt eine Konzeptstudie in Auftrag gab. Bild: Manuel Nagel

Der Hafendamm ist einer der schönsten Plätze in Arbon. Viel daraus gemacht hat die Stadt bis jetzt nicht. Auch weil ihr lange die Hände gebunden waren. Bis vor zehn Jahren diente die künstliche Landzunge als Kiesumschlagplatz. Seither gab es zwar diverse Anläufe, das 10'000 Quadratmeter grosse Gelände umzunutzen. Tatsächlich passiert ist nicht viel.

Ein Plakat wies bereits auf den neuen Hafenpavillon hin. Bild: Max Eichenberger

Zuletzt wollte der damalige Stadtrat vor drei Jahren der Arboner Milu GmbH etwas über 300 Quadratmeter Land im Baurecht abtreten, damit das Unternehmen dort einen Gastropavillon aufstellen und ein Restaurant mit 60 bis 80 Plätzen drinnen und 30 bis 50 Plätzen draussen betreiben kann. Das Projekt scheiterte, weil die zonenplanrechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Der Stadtrat musste ausserdem erkennen, dass es vielleicht besser gewesen wäre, sich vorher zu überlegen, was mit dem grossen Rest des Hafendamms passieren soll.

Nach zwei Jahren informiert die Stadt über Studienergebnisse

Raphael Künzler ist einer der drei Architekten, die im Auftrag der Stadt eine Konzeptstudie für den Hafendamm ausgearbeitet haben. Bild: Max Eichenberger

Die Behörde mit Andreas Balg an der Spitze gab deshalb 2018 im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision für 30'000 Franken eine Konzeptstudie über das gesamte Areal bei den drei Arboner Architekten Raphael Künzler, Roland Morgenegg und Feliciano Gervasi in Auftrag. Zudem überführte sie den Hafendamm von der Zone für öffentliche Anlagen in die Touristik- und Freizeitzone, was der Stadt mehr Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen würde, wenn die Bevölkerung dereinst den Plänen zustimmen sollte. Die Revision der Ortsplanung ist noch nicht abgeschlossen.

Die Ergebnisse der Konzeptstudie liegen zwar seit zwei Jahren vor. Die Stadt hat aber nie darüber informiert, weil der Kanton von seinem Vetorecht Gebrauch machte und die Vorschläge als zu isolierte Betrachtungsweise zurückwies. So jedenfalls steht es in einer Medienmitteilung der Stadt vom letzten Oktober. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Kanton lehnt Ideen ab

Sieglinde Neyer, Projektleiterin Stadtentwicklung. Bild: Donato Caspari

Die zuständigen Stellen in Frauenfeld waren offenbar auch wenig angetan von den Vorschlägen der drei Architekten. Er habe sie aus denkmalpflegerischer, ortsbaulicher und raumplanerischer Sicht abgelehnt, sagt jetzt Sieglinde Neyer, Projektleiterin Stadtentwicklung. Das Trio wollte auf dem Hafendamm vor allem Ordnung schaffen und Raum gewinnen für Neues.

Es schlug vor, die Parkplätze bis auf wenige Ausnahmen für den Umschlag aufzuheben und in einer Tiefgarage unter dem Jakob-Züllig-Park Ersatz zu bieten – auch für diejenigen Parkfelder entlang des Adolf-Saurer-Quais. Die Idee ist nicht neu, sondern ein altes Anliegen, das sich der Stadtrat schon vor über zehn Jahren im Richtplan verpflichtet hat zu erfüllen. Und er war sogar schon bereit, den Worten Taten folgen zu lassen. Die Stadt schrieb 2009 einen Projektwettbewerb für ein Parkhaus mit einem Untergeschoss und zwei Obergeschossen für insgesamt 180 Autos beim Engelplatz zwischen Jakob-Züllig-Park und Bahnhofstrasse aus. Es ging dann aber unter anderem aus finanziellen Gründen nicht vorwärts.

Der Hafendamm ist heute vor allem ein grosser Parkplatz. Bild: Max Eichenberger

Aussichtsturm und Plattform am Wasser

Nach Meinung der Studienautoren müsste es ungeachtet der praktischen Schwierigkeiten gelingen, die Autos irgendwie vom Hafendamm wegzubringen, wenn er zu einem attraktiven Erlebnisraum mit grünen Freiflächen für diverse Aktivitäten werden soll. Die Architekten regten an, alle Bauten entlang der Kante Richtung Fliegerdenkmal in einem durchgehenden Band vom «Roten Kreuz» bis zur Wiese bei der Dammspitze zu konzentrieren. Sowohl das Hafenmeistergebäude als auch die Einsatzzentrale des Seerettungsdienstes müssten auf die andere Seiten verschoben werden, damit es mehr Platz an der Sonne gibt.

Die Studienverfasser könnten sich ein Restaurant, einen Schiffershop, Souvenirläden oder einen Infopoint für Touristen in Pavillons vorstellen, sagt Neyer. Vorne beim Damm sieht die Konzeptstudie einen filigranen Aussichtsturm vor und auf der Stirnseite eine Plattform im Wasser. Zusätzliche Bäume sollen die heutige Allee ergänzen und Schatten spenden.

Konzeptstudie zeigt Grenzen auf

Dass diese Planspiele je Wirklichkeit werden, sei zweifelhaft, sagt Neyer. Auf Kritik beim Kanton stiessen vor allem die beiden in Spiel gebrachten Ergänzungsbauten beim «Roten Kreuz» in der Fortsetzung des heutigen Gebäudes. Die Konzeptstudie sei deshalb aber nicht wertlos, weil sie die Grenzen des Machbaren auf dem Hafendamm und darüber hinaus aufzeige, sagt Neyer.

Neubauten beim «Roten Kreuz» in diesem Bereich stiessen beim Kanton auf Widerstand. Bild: Annina Flaig

Wertvoll ist dieses Wissen vor allem für die sogenannte Masterplanung, die der Kanton als Reaktion auf die aus seiner Sicht enttäuschenden Ergebnisse der Konzeptstudie verlangt. Konkret will er eine Gesamtschau über die mögliche Entwicklung des kompletten Seeufers von der Grenze zu Steinach beim ehemaligen Jumbo bis zur Schütti mit dem Skaterpark. Bearbeitet werden müssten darin auch Themen wie Stadträume, Natur und Landschaft, Archäologie sowie Wasserbau, fordern die zuständigen Stellen in Frauenfeld.

Stadt vergibt Auftrag für Masterplanung in den nächsten Monaten

Die Stadt hat im Budget 2020 für all diese Abklärungen 90'000 Franken eingestellt. Die Arbeiten laufen an, sobald ein geeignetes Büro gefunden ist. Den Auftrag wird die Stadt in den nächsten Monaten vergeben. Bis wann die Masterplanung vorliegt, lässt sich nicht sagen. Neyer jedenfalls will sich nicht auf einen Termin festlegen.

Klar ist, dass der Kanton den Hafendamm und weitere vier Standorte am See für eine Zwischennutzung frei gegeben hat, bis ein umfassendes Entwicklungskonzept vorliegt. Sicher vier Jahre kann die Stadt jetzt am See experimentieren und Erfahrungen sammeln.