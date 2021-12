Bunte Farben an der Stuckdecke: Schloss Hauptwil wird saniert

Schloss Hauptwil Schloss präsentiert sich in neuem Glanz – Stuckdecken vor Wasserschaden gerettet Die Sanierungsarbeiten am und um Schloss Hauptwil stellten die Fachleute vor immense Herausforderungen. Jetzt kommentieren 26.12.2021, 18.30 Uhr

Letzter Schliff für die farbenfrohen Stuckaturen im Gartensaal des Schlosses Hauptwil: Bauleiter Martin Ziegler, Gipser Dino Edipi und Maler Gianni Renna. Bild: PD

Schloss Hauptwil wird in seinen Ursprungszustand zurückgeführt. Nachdem rechtzeitig zur Adventszeit die Gerüste entfernt werden konnten, präsentiert sich die Fassade wie zur Bauzeit vor 350 Jahren in neuem Glanz. Der beauftragte Maler Gianni Renna aus Bühler hat nicht nur alles aufgefrischt, sondern zum Teil die gemalten Ecksteine in mühsamer Handarbeit neu gezeichnet.

Im Innern wird die repräsentative Liegenschaft der einstigen Kaufleute Gonzenbach ebenfalls möglichst epochengerecht restauriert und für moderne Wohnbedürfnisse ausgebaut. Während der Restaurations- und Bauarbeiten wurden aber die Zeichen der Zeit und Flickwerk aus Jahrhunderten besonders deutlich.

Kanalsystem komplett erneuert

Um das Schloss auf ein vernünftiges Fundament zu stellen, habe unverhofft das gesamte Kanalsystem erneuert werden müssen, berichtet Martin Ziegler von der Niederbürer Bauunternehmung Ziegler + Kleger, der mit der Aufgabe des Bauleiters betraut worden ist. «Alle Wasserzuleitungen und -ableitungen mussten neu angelegt werden. Viele Arbeiten und damit Kosten sieht man gar nicht.»

In den untersten Geschossen hat das Wasser denn auch Stuckaturen gefährdet, die im ganzen Haus nicht nur aufgefrischt wurden, sondern teilweise sogar rekonstruiert werden mussten: Bei früheren Umbauten wurden Stuckteile ohne Rücksicht auf das Kulturerbe abgespitzt und mussten Abflussrohren und Stromleitungen weichen.

Schloss Hauptwil im adventlich-winterlichen Kleid, nachdem die Baugerüste entfernt wurden. Bild: PD

Stuckaturen aus Gipsmörtel waren zur Zeit des Barocks ein prägendes Element der Innenarchitektur, was im Schloss Hauptwil deutlich wird: Viele Decken sind mit Stuck versehen. Angefangen vom Gartensaal im Kellergeschoss bis hinauf in den zweiten Stock. Ziegler freut sich, zusammen mit Fachleuten die wieder vollständigen Stuckaturen präsentieren zu dürfen. Er schildert aber auch, warum das gar nicht so selbstverständlich sei: «Weil das Haus auf den Sälen aufsetzend aus einer Holzbalkenkonstruktion besteht, sind über die Jahrhunderte Risse und Brüche im Stuck entstanden.

Auch wurden früher zum Teil neue Wände mitten durch Deckenstuck gezogen, und ein Wasserschaden hat erhebliche Schäden verursacht.» Ausserdem habe man bei den Restaurationsarbeiten glücklicherweise festgestellt, dass im Verlauf der Zeit sogar tragende Wände entfernt wurden, was umgehend rückgängig gemacht wurde, um verheerende Folgen abzuwenden.

Bis zu 20 Farbschichten mussten entfernt werden

In mühsamer Kleinarbeit haben sich die Mitarbeitenden des internen Schlossteams und spezialisierter Firmen vorgekämpft und alten Stuck freigelegt. «Es waren bis zu 20 Farb- und teilweise sogar mehrere Deckenschichten, die entfernt werden mussten», sagt Gipser Dino Edipi aus Flawil. Es habe ausserdem viel Geduld und Sachverstand gebraucht, um beispielsweise filigrane Engelmotive, Früchte, Getreide oder Blumen in den Profilen wiederherzustellen. Zwei Fachkräfte hätten einen ganzen Monat daran gearbeitet. Er schätzt, dass Decken und Wände in den letzten 120 Jahren nur noch überstrichen wurden.

Mittlerweile, so Gianni Renna, seien die Stuckdecken wieder so gestrichen, wie sie beim Bau ausgesehen haben. Er sagt, worauf er achten musste: «Man soll nicht zu dick streichen, natürlich darf man den Spachtel nicht mehr sehen, aber der Stuck muss einen Lüster haben und nicht von der Farbe erstickt werden.» Martin Ziegler und sein Team haben im Übrigen vor allem in den obersten Geschossen das Holzgebälk freigelegt und freigeputzt, bevor die Räumlichkeiten komplett ausgebaut werden. Aufgrund der unerwarteten Verzögerungen bestehen ein gewisser Zeitdruck und hoher Koordinationsbedarf. Gegenwärtig seien jeden Tag bis zu 20 handwerkliche Fachkräfte im Einsatz.

Konstruktiver Denkmalpfleger

Eine grosse Hilfe – so die einhellige Meinung – sei die Beratung und Begleitung von Giovanni Menghini, Leiter der kantonalen Denkmalpflege. Die Schlossfamilie und die an der Restauration beteiligten Personen sind fasziniert, was alles zu Tage kommt und betonen, dass all die kunstvollen Handarbeiten beim Bau mehrere Jahre in Anspruch genommen hätten.

Deshalb wundert es nicht, dass die Renovation noch andauert und rund zwei Jahre in Anspruch nimmt: Erst wenn die Renovationsarbeiten einmal abgeschlossen sein werden, kann die Bevölkerung in einzelnen ausgewählten Räumen einen Augenschein nehmen. (red)

