Strukturwandel Die Frauenfelderstrasse im Wandel: Von der Lädeli-Gass zum Beauty-Boulevard Die Boutique Hauptgasse muss schliessen, das Giusi's Bistro zieht weg und die Weinhandlung Wein&Mehr zügelt ins Restaurant Felsenburg. Die Frauenfelderstrasse wandelt sich momentan stark, ein neues Phänomen indes ist es nicht. Mario Testa 08.04.2021, 04.30 Uhr

Martin Sax an der Frauenfelderstrasse, auf der Treppe des Haffterhauses, der heutigen Stadtverwaltung. Bild: Mario Testa

«Ich muss das Geschäft aufgeben», sagt Sandra Baumgartner, die Inhaberin der Boutique Hauptgasse an der Frauenfelderstrasse. «Corona hat mich zu diesem Schritt gezwungen. Meine Rücklagen sind aufgebraucht. Für mich ist das sehr bitter, es macht mich traurig.»

Zu normalen Zeiten habe ihre Boutique rentiert, aber mit 12.50 Franken pro Tag an Unterstützungsgeld während des Lockdowns habe sie das Geschäft natürlich nicht mehr halten können. Mit einem Ausverkauf bis Ende Mai versucht sie noch möglichst viele Kleider an die Frau zu bringen.

«Jetzt heisst es für mich nur noch: Schadenbegrenzung.»

Wenn die Boutique Ende Mai schliesst, wird voraussichtlich ein Werbeatelier in das Verkaufslokal einziehen. «Läden sorgen für eine Belebung des Dorfes, mit Büros geht das kaum», sagt Baumgartner. Trotzdem möchte sie nicht von einem Lädelisterben sprechen, obwohl ihr Geschäft längst nicht das einzige ist, wo aus einem Verkaufslokal ein Dienstleistungslokal wird oder geworden ist. «An der Frauenfelderstrasse gibt es immer noch sehr schöne Lädeli, bei denen sich ein Besuch lohnt.»

Dienstleistungen statt Läden

Einen Blick die Frauenfelderstrasse entlang zeigt jedoch, dass dieser Wandel längst eingesetzt hat. Hinter vielen Schaufensterscheiben sind nicht mehr Waren ausgestellt, sondern es sind Sichtschütze installiert: Bei den Coiffeuren, im Beauty-Salon, dem Nagelstudio oder der Massagepraxis. Einfahrt der oberen Frauenfelderstrasse im Bereich der Altstadt finden Frau und Mann eine Möglichkeit nach der anderen, sich zu verschönern oder etwas für die Gesundheit zu tun.

Der Altstadt-Abschnitt der Frauenfelderstrasse von oben. Vom Haus zur alten Farb links bis zum Rathaus rechts reihen sich mittlerweile vor allem Dienstleister, kaum noch Läden. Bild: Mario Testa

Eigentliche Läden gibt es nur noch den «Frappant», die «Tee-Zeit» und «Wein&Mehr», der Goldschmied, das Optikergeschäft und ein Haushaltgeräte-Anbieter runden das Angebot bereits ab. Ansonsten: Dienstleistungen soweit das Auge die beschauliche Strasse mit den geschichtsträchtigen Häusern entlang reicht.

Keine neue Erscheinung

«Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung», sagte schon der Griechische Philosoph Heraklit. Martin Sax gibt ihm mit Blick auf die Frauenfelderstrasse in Weinfelden recht. Es sei aus seiner Sicht nichts Neues, dass die schmucken Häuser immer wieder neue Nutzungen erfahren. «Das ist keine neue Erscheinung. Es gibt zahlreiche Beispiele von Häusern, die im verlaufe der Zeit ein halbes Dutzend neue Besitzer oder Mieter hatten», sagt der ehemalige Gemeindeschreiber, der Weinfelden und seine Geschichte kennt wie kaum ein anderer.

Martin Sax veranstaltet Führungen durch Weinfelden. Bild: Mario Testa

Das heutige Stadthaus war früher die Metallhandlung der Familie Haffter, und rund 40 Angestellte wohnten im grossen Haus. Viele der Schaufenster entlang der Frauenfelderstrasse seien beispielsweise auch erst im 20. Jahrhundert eingebaut worden.

«Zuvor hatten die Leute ja auch gar keine Zeit und kein Geld für Shopping, wie wir es heute kennen.»

Entlang der Frauenfelderstrasse – früher Hauptgasse genannt und der alte Dorfkern von Weinfelden – gab es viele Läden: Kolonialwarenhändler, Bäckereien, Metzgereien. «Auch im heutigen Rathaus, dem damaligen Kaufhaus, wurden im Erdgeschoss noch lange verderbliche Waren verkauft», sagt Sax.

Die Frauenfelderstrasse Ende des 19. Jahrhunderts. Bild: Sammlung Martin Sax

Lange ist das her, Läden kamen und gingen, und heute – speziell dank den beiden Restaurants neben dem Stadthaus – sei die Strasse so belebt wie früher wohl nie. «Aber es ist schon so. Mit der aktuellen Entwicklung hin zu den Dienstleistern im Erdgeschoss gibt es hier sicher weniger Laufkundschaft.» Immerhin, die Gäste auf seinen Führungen durch die Frauenfelderstrasse stellten doch immer erfreut fest: Leere Geschäfte gibt es praktisch nicht.

Strukturwandel ist nicht aufzuhalten

Peter Kimpel ist als Vertreter der Fachgeschäfte im Vorstand des Gewerbevereins Weinfelden engagiert. «Ich hab nicht das Gefühl, dass da Läden wegsterben», sagt er zur Entwicklung an der Frauenfelderstrasse. «Die vielen kleinen Läden zeigen noch immer die Vielfalt von Dienstleistungen und Läden in Weinfelden.»

Peter Kimpel, Vorstandsmitglied Gewerbeverein Weinfelden. Bild: Mario Testa

Dass aber vermehrt Büros statt Läden die Passagen säumen, stimmt ihn auch nachdenklich. Im Gewerbeverband sprächen sie in diesem Zusammenhang von Strukturwandel, anstatt von Lädelisterben. Und dem Strukturwandel könne man nur schwer etwas entgegen halten.

«Grundsätzlich ist es aber immer schade, wenn Ladenlokale für Bürotätigkeiten genutzt werden, die wenig Kundenfrequenz bringen.»

Das gelte aber nicht nur für die Frauenfelderstrasse, sondern sei in ganz Weinfelden zu sehen. Gründe dafür gebe es viele: fehlende Nachfolgelösungen, die Konkurrenz im Internet oder aktuell die Pandemie. Deshalb rät er den verbliebenen Lädelibesitzern in Weinfelden: «Es hilft nur eins: Service, Service, Service! Gerade mit dem Rückgang des Einkaufstourismus sehen wir auch Chancen.» Und dank Aktivitäten wie dem «Wyfelder Fritig» gelinge es auch, wieder mehr Leben in die Altstadt zu bringen.