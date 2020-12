Streitigkeiten Ein Adventskranz voller Rücktritte: in Märstetter Gemeinderat brodelt es weiter Diana Manser hat am Mittwoch ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekanntgegeben. Sie ist bereits die vierte, welche sich innerhalb eines halben Jahres zu diesem Schritt gezwungen fühlt. Über ihren Rücktritt muss nun der Kanton befinden. Mario Testa 24.12.2020, 04.20 Uhr

Nur zwei Jahre alt und bereits komplett überholt: Von den sechs gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sind heute nur noch Guido Stadelmann (2.v.l.) und Sabina Michel (3.v.r.) in der Behörde. Bild: Mario Testa (Märstetten, 25. November 2018)

Nach etwas mehr als einem Jahr nach Amtsantritt tritt Indira Marazzi im August 2020 aus dem Märstetter Gemeinderat zurück. In einer Mitteilung wurden persönliche und gesundheitliche Gründe für den Schritt verkündet.

In einem Flugblatt erzählen vier der verbliebenen fünf Gemeinderatsmitglieder, weshalb es ihrer Meinung nach schlecht läuft in der Exekutive. Sie orten die Probleme beim Arbeits- und Führungsstil der Präsidentin

Nachdem sämtliche Anstrengungen für eine Mediation oder Vermittlung scheitern, verlässt im November auch Gemeinderat Beat Keck den Gemeinderat. «Hauptsächlich wegen unüberbrückbarer Differenzen mit der Präsidentin», sagt er auf Nachfrage.

An der Gemeindeversammlung vom 19. November gibt auch Gemeinderat Heinz Nater seinen Rücktritt bekannt. Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch fordert in einer langen Rede auch den Rücktritt zweier weiterer Gemeinderäte.

Einen Tag vor Heiligabend gibt auch Gemeinderätin Diana Manser ihren Rücktritt bekannt.

Erst eine, dann zwei, drei und vier. Die rede ist nicht von den Kerzen, welche an den vergangenen Sonntagen auf den Adventskränzen angezündet wurden, sondern von den Rücktritten, welche der Märstetter Gemeinderat seit Sommer zu verkraften hat. Nach Indira Marazzi, Beat Keck und Heinz Nater ist es nun Diana Manser, die sich aus der Behörde zurückziehen will.

«Ich habe am Mittwoch meinen Rücktritt eingereicht mit sofortiger Wirkung», sagt die zurücktretende Gemeinderätin, verantwortlich für das Ressort Gesundheit und Soziales.

«Die Gemeindepräsidentin und ich sind unterschiedlicher Auffassung bezüglich Amtsführung. Die Kommunikation und die Zusammenarbeit hat sich auch nach der Gemeindeversammlung nicht verbessert.»

Als es im Gemeinderat darum ging, wer das vakante Ressort Tiefbau, Landwirtschaft, Gewässer übernehmen sollte, habe Präsidentin Susanne Vaccari-Ruch jegliche Kompromissbereitschaft für eine optimale Lösung vermissen lassen.

Mitteilungsflyer in allen Briefkästen

Das ganze gipfelte in einem Mitteilungsflyer der Gemeindepräsidentin und des Gemeinderats, das am Mittwoch in alle Haushalte von Märstetten verschickt wurde. Darin schreibt sie, Diana Manser sei nun als Stellvertreterin für das Ressort Tiefbau, Landwirtschaft und Gewässer zuständig. «Ich konnte das Flugblatt in der finalen Version gar nicht gegenlesen, bevor es verschickt wurde», sagt Manser. Die Ressortvertretung basiere auch noch gar nicht auf einem Gemeinderatsbeschluss. Mit Blick auf den fachlichen und zeitlichen Aspekt sei die zusätzliche Ressortzuweisung nicht machbar.

«Ich habe auch diverse Vorschläge eingebracht, wie man diese Situation lösen könnte. Aber darauf ging die Präsidentin einfach nicht ein.»

Unterschiedliche Auffassungen innerhalb einer Behörde seien das eine und auch gut zu akzeptieren. «Aber es geht hier um die Sache, und ich kann diesen Führungsstil einfach nicht mehr unterstützen.» Sie wolle sich nun ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, wo sie mit einem neuen Projekt mehr Verantwortung übernehmen könne, sagt Diana Manser.