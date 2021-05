Unruhen in Salmsach: Auch Schulleiterin Monika Sauder geht

Streit im Dorf «Die Kommunikation ist nach wie vor himmeltraurig»: Jetzt geht auch die Salmsacher Schulleiterin Monika Sauder Das Dorf Salmsach kommt nicht zur Ruhe. Bis vor kurzem haben die Querelen im Gemeinderat und in der Schulkommission für Diskussionen gesorgt. Nun ist es ferner die überraschende Kündigung von Schulleiterin Monika Sauder. Tanja von Arx 27.05.2021, 05.30 Uhr

Ort des Geschehens: Das Berglischulhaus in Salmsach. Bild: Reto Martin

Salmsach kommt nicht zur Ruhe. Nach den Querelen im Gemeinderat und in der Schulkommission sorgt ein überraschender Abgang für Diskussionen, und zwar jener der Schulleiterin. «Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass Monika Sauder aus persönlichen Gründen auf Ende des Schuljahres gekündigt hat», heisst es im Schreiben der Verantwortlichen an die Eltern, das der Redaktion vorliegt. Was aufhorchen lässt vor dem Hintergrund der jüngsten Vorkommnisse, namentlich von Gerüchten und der umstrittenen Führung der Schule.