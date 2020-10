Strassen Schweizermeisterschaft darf stattfinden: Am Samstag radelt die Elite in Märwil

Märwil springt in die Bresche: Strassen Schweizermeisterschaft des Verbands Swiss Cycling im Thurgau

Am 31. Oktober veranstaltet der Veloclub Bürglen-Märwil die Strassen Schweizermeisterschaft der Elite-Radfahrer. Anstatt in Aigle findet das Rennen nun in Märwil statt.