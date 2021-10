Anzeige wegen Abbruchs eines denkmalgeschützten Hauses in Dozwil

Dozwil «Wir haben es von einem Dorfbewohner erfahren»: Der Thurgauer Heimatschutz reicht wegen des Abbruchs eines schutzwürdigen Hauses Strafanzeige ein Die kantonale Denkmalpflege hat das Haus an der Oberdorfstrasse 4 unter Schutz gestellt. Trotzdem erteilte die Gemeinde eine Abrissbewilligung. Dem Vernehmen nach liegen den Vorkommnissen Missverständnisse zugrunde. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es geht um dieses Haus an der Oberdorfstrasse 4 in Dozwil. Bild: PD

«Ein Dorfbewohner machte bei uns Meldung, als das Haus schon abgebrochen war», sagt der Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes Gianni Christen. Es geht um eine Strafanzeige, die im Geschäftsbericht des Verbandes gelistet ist, und zwar in Zusammenhang mit dem Haus an der Oberdorfstrasse 4 in Dozwil (siehe Bild).