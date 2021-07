ST.PETERSBURG Der Bahnvierer fährt im Weltcup auf Platz vier - mit drei Ostschweizern In der Mannschaftsverfolgung verlieren die Schweizer das Rennen um den dritten Rang gegen Russland und verpassen das Podest knapp. In Russland mit dabei sind mit Nicolo de Lisi, Claudio Imhof und Simon Vitzthum drei Fahrer aus der Ostschweiz. Daniel Good 09.07.2021, 10.37 Uhr

Der Schweizer Bahnvierer Bild: Vincent Jannink / EPA ANP

Es war der Startschuss in die internationale Bahnsaison. Die im April und Juni geplant gewesenen Rennen konnten wegen der Coronapandemie nicht stattfinden.

Für die Schweiz reiste ein bunt gemischtes Trüppchen nach St.Petersburg. Simon Vitzthum aus Rheineck und Nicolo de Lisi aus Gossau kamen zum ersten Mal im Bahnweltcup zum Einsatz. Vitzthum ist 26-jährig und auch Mountainbiker. De Lisi hat Jahrgang 2000.

Zur Seite stand den beiden Neulingen der routinierte Claudio Imhof aus Sommeri. Der vierte Schweizer im Bund war Tristan Marguet.

In der Qualifikation durchmass das Schweizer Quartett die 4000 Meter lange Strecke in gut vier Minuten und belegte den vierten Rang. So durften das neu zusammen gewürfelte Team zum Kampf um die Bronzemedaille antreten. Im Rennen gegen die Russen steigerten sich die Schweizer im Vergleich zur Qualifikation um eine knapp Sekunde. Dies reichte aber nicht, um die Gastgeber zu besiegen.

So blieb den Schweizern der vierte Platz, der auf Grund der Unerfahrenheit des Teams durchaus ansehnlich ist.