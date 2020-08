Störung im Bahnverkehr: Wegen einer Zugentgleisung verkehren zwischen Konstanz und Kreuzlingen bis Mittag keine Züge Zwischen Kreuzlingen und Konstanz fallen voraussichtlich bis am Mittag alle Züge aus. Grund dafür ist eine Entgleisung in der Nacht auf Donnerstag. 20.08.2020, 07.47 Uhr

Vorübergehend Endbahnhof: Zwischen Kreuzlingen und Konstanz fallen voraussichtlich bis Donnerstagmittag alle Züge aus. (Archivbild) Reto Martin

(sat/rms) Wie die SBB auf ihrer Homepage schreiben, ist der Bahnverkehr zwischen Kreuzlingen und der süddeutschen Stadt Konstanz derzeit unterbrochen. Als Grund nennt die Bahn eine Entgleisung. Bei einer Rangierfahrt ist ein Zug mit einem Drehgestell aus den Schienen gesprungen. Verletzt worden sei niemand.

Derzeit sind Ersatzbusse bis Kreuzlingen im Einsatz. Mehrere Zugsverbindungen aus Deutschland sowie lokale Verbindungen fallen aber bis Mittag aus.

Reisende im Fernverkehr, etwa nach Zürich, müssen nun in Kreuzlingen umsteigen. In umgekehrter Richtung würden die Regionalzüge aus Herisau und St.Gallen in Kreuzlingen Hafen enden und ausserordentlich in Kreuzlingen halten.