Stimmbürger von Hauptwil-Gottshaus genehmigen Budget 2020 Der Gemeinderat verzichtet in Anbetracht grösserer Investitionen auf eine Senkung des Steuerfusses. Georg Stelzner 11.12.2019, 16.15 Uhr

Matthias Gehring, Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, leitet die Gemeindeversammlung in der Turnhalle Hoferberg., Bild: Georg Stelzner

«Der Gemeinderat hat lange über eine Senkung des Steuerfusses diskutiert, ist aber zur Überzeugung gelangt, dass jetzt der falsche Zeitpunkt für einen solchen Schritt wäre», erklärte Matthias Gehring am Dienstagabend an der von 75 Stimmberechtigten (Beteiligung: 5,3 Prozent) besuchten Gemeindeversammlung in der Turnhalle Hoferberg.