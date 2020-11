Katholisch-Bischofszell erhält ein Kirchenzentrum Die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell genehmigt einen Baukredit von 3,2 Millionen Franken mit grosser Mehrheit. Damit kann die Stiftsamtei saniert und in ein Kirchenzentrum umgebaut werden. Christof Lampart 20.11.2020, 16.45 Uhr

Die Liegenschaft Schottengasse 7 in Bischofszell erhält nach der Sanierung eine neue Bezeichnung. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, xx. xx. 2020)

66 stimmberechtigte Katholiken verteilten sich am Donnerstag gut in der Bischofszeller Pelagiuskirche. Doch nicht nur das Hygienekonzept vor Ort schien an diesem Abend zu greifen, sondern auch die Argumente, welche die Kirchenvorsteherschaft für die Sanierung der Stiftsamtei ins Feld führte.