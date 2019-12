St.Galler Firma übernimmt Bereiche der Bischofszeller Laumann & Co. AG Die Firma Holderhof in Henau stellt ab Januar 2020 Sirup, Punsch und Brotaufstrich der Bischofszeller Marke «Lacobi» her. Zita Meienhofer 09.12.2019, 04.10 Uhr

Das Firmengebäude der Laumann & Co. AG an der Schützengütlistrasse in Bischofszell. Bild: Georg Stelzner

«Lacobi» kennt fast jedes Kind. Seit Jahrzehnten stehen Sirupflaschen dieser Marke auf dem Tisch. Sirupe und auch Punsche, Brotaufstriche und Bäckereihalbfabrikate werden seit Jahrzehnten von der Laumann & Co. AG hergestellt.

Nun haben sich die Inhaber des Unternehmens entschlossen, diese Bereiche an die Holderhof Produkte AG in Henau zu verkaufen. «Der Markt verlangt immer mehr, dass diese Produkte ohne Konservierungsmittel hergestellt werden», erklärt Emil Breitenmoser.

Grosse Investitionen wären nötig gewesen

Emil Breitenmoser und Attilio Hörler sind Inhaber und Leiter des traditionellen Familienunternehmens. Breitenmoser begründet den Verkauf: «Um ohne Konservierungsmittel produzieren zu könne, hätten grosse Investitionen getätigt werden müssen, was leider nicht möglich ist. Dazu kommt die immer schwieriger werdende Marktlage und der seit Jahren bestehende Umsatzdruck.»

Weiterhin werden bei Laumann & Co. AG in Bischofszell allerdings die Bäckereihalbfabrikate wie unter anderem Malzextrakte, Zuckersirupe oder Fondants hergestellt. Das Unternehmen bleibt in den Händen von Emil Breitenmoser und Attilio Hörler.

Keine Auswirkungen auf Produkte

Ab Januar 2020 werden die Sirupe, Punsche und Brotauf- striche der Marke «Lacobi» in Henau (Gemeinde Uzwil) hergestellt und abgefüllt. Das Unternehmen ist mit den modernsten Abfüllanlagen ausgestattet und kann die Produkte ohne Konservierungsmittel herstellen.

Der Kunde wird von dieser Übernahme jedoch nichts spüren. «Das Rezept, die Verpackung und Gebinde sowie die Marke bleiben bestehen», erklärt Emil Breitenmoser. Mit dieser Veräusserung werde gewährleistet, dass die Produktion in der Schweiz bleibe.

Sechs Arbeitnehmer bleiben in Bischofszell

Sehr wichtig war für Breitenmoser und Hörler die Tatsache, dass für die teilweise langjährigen Mitarbeiter eine gute Lösung gefunden werden konnte. Elf Mitarbeiter der Laumann & Co. AG haben ein Angebot von der Holderhof Produkte AG bekommen, acht haben es angenommen. Vier Kündigungen mussten ausgesprochen werden. In Bischofszell werden weiterhin sechs Personen tätig sein.

Über die Übernahmekonditionen schweigen die Parteien. Für Christof Schenk, Inhaber der Holderhof Produkte AG, war die Übernahme der Bereiche der Laumann & Co. AG eine sehr gute Gelegenheit, um die neue Produktionsanlage, welche vor Weihnachten in Betrieb genommen wird, noch besser auszulasten.

Wenige Firmen beherrschen den Markt

Die Holderhof Produkte AG erhält nicht nur die Rezepte der Bischofszeller Firma, sondern auch acht Mitarbeiter, die ein grosses Know how besitzen. Zudem wird die Latwerge-Anlage von Bischofszell nach Henau gezügelt. «Letztlich können wir mit diesem Schritt unsere Position im Sirupmarkt festigen», sagt Schenk.

Den inländischen Markt beherrschen neben der Eigenmarke eines Grossverteilers vor allem die Holderhof Produkte AG, die Laumann & Co. AG sowie Ramseier. Neu wird die Holderhof Produkte AG auch in der Sparte Brotaufstriche aktiv sein.

Drei-Schicht-Betrieb an sechs Tagen

Mit Beginn des neuen Jahres werden in Christof Schenks Unternehmen rund 40 Mitarbeitende tätig sein. 40 Millionen Flaschen werden jährlich abgefüllt. Sie stehen in den Regalen von Coop, Migros, Aldi, Lidl und Globus.

Allerdings ist die Marke «Holderhof» auf den Produkten nicht zu finden, denn zu 95 Prozent werden die Hausmarken anderer Firmen im Henauer Betrieb hergestellt. Es handelt sich um etwa 100 verschiedene Getränkesorten mit unterschiedlichen Rezepturen.

Es sind allerdings nicht nur Grossaufträge, die in Henau bearbeitet werden. 100 Liter reichen für einen Auftrag. Produktionspausen gibt es nur, um Tanks und Maschinen zu reinigen. Sonst laufen die Maschinen während sechs Tagen im Drei-Schicht-Betrieb. Im vergangenen September wurde die zweite Produktionshalle auf zwei Geschossen in Betrieb genommen.