St.Gallen will die Postauto-Linie 200 kappen - wieder mal: Der Oberthurgau ist verärgert Die Reaktionen reichen von skeptisch bis negativ. Auch St.Galler hätten das Nachsehen, meinen die Politiker. Rosa Schmitz 20.04.2020, 04.10 Uhr

Nach Ansicht der Stadt St. Gallen ist am Bahnhof Wittenbach Platz für zusätzliche Haltekanten vorhanden. Urs Bucher

Die Postautolinie 200 von Arbon via Roggwil und Wittenbach nach St. Gallen ist einer der passagierreichsten der Schweiz. Künftig soll sie nur noch gekürzt geführt werden. Das geschehe «auf Druck von der Stadt St. Gallen», sagt Dominik Diezi, der Stadtpräsident von Arbon. St. Gallen mache Kapazitätsprobleme geltend. Daher müssten einige Busse auf Kosten bisheriger Stopps umgeleitet werden. Zum Beispiel zu neuen «Hubs» wie Wittenbach. Von dort müssten Reisende nach St. Gallen dann auf die S-Bahn oder die VBSG-Linie 3 und 4 umsteigen – zumindest zu Spitzenzeiten. In den Randstunden und an Sonntagen soll alles beim Alten bleiben. Aktuell handelt es sich um eine interne Diskussion innerhalb der Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee, entschieden ist noch nichts. Die Änderung ist frühestens für den Fahrplanwechsel 2022 vorgesehen. Die VBSG-Linie 3 würde vom Heiligkreuz nach Wittenbach verlängert werden.

Dominik Diezi, Stadtpräsident von Arbon. PD

Derzeit prüft das st.gallische Amt für Verkehr das neue Konzept anhand eines Verkehrsmodells. Zudem laufen Gespräche mit den betroffenen Gemeinden und dem Kanton Thurgau. Die Stadt Arbon sowie Wittenbach, Roggwil und Berg wurden bereits Mitte Februar informiert. Ihre Reaktionen: skeptisch bis negativ.

Verschlechterung des ÖV-Angebots

Diezi sagt:

«Von Zusammenarbeit kann hier nicht die Rede sein.»

Der grösste Player – also der Kanton St. Gallen – habe ihnen einfach etwas vorgelegt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Pläne, die Postautolinie 200 zu verkürzen, hegte die Stadt St. Gallen schon 2013. Bereits damals war der Aufschrei aus der Stadt Arbon und den Gemeinden Roggwil und Berg gross. Der ehemalige Arboner Stadtrat Peter Gubser und der damalige Roggwiler Gemeindepräsident Stephan Tobler machten Druck mit einem Vorstoss im Kantonsrat, weil sie befürchteten, der Oberthurgau werde verkehrspolitisch unter die Räder kommen. «Mit der Unterstützung des Kantons Thurgau ist es dann gelungen, die krasse Verschlechterung des ÖV-Angebots für viele bei uns zu verhindern», sagt Gubser. Das müsse auch jetzt gelingen, denn am Sachverhalt habe sich nichts geändert. «Wir müssen im Schweizer Verkehrssystem von oben nach unten denken», sagt Diezi. Das heisse: zuerst gute Verbindungen zwischen den Zentren, dann zwischen den Zentren und den Subzentren und dann innerhalb. Mit dem vorliegenden Ansatz würde das System auf den Kopf gestellt werden, indem zuerst der Regionalverkehr berücksichtigt wird und sich die Verbindung in das Subzentrum Arbon danach richten müssen. «Das macht keinen Sinn – andere Verkehrslinien werden ausgebaut und wir werden abgeschnitten», sagt Diezi und weist darauf hin, dass die Buslinie in beide Richtungen verläuft. «Die St. Galler, die im Thurgau arbeiten oder ihre Freizeit am Bodensee verbringen wollen, sind genauso betroffen.»

Gallus Hasler, Gemeindepräsident von Roggwil. PD

Der Gemeindepräsident von Roggwil, Gallus Hasler, schliesst sich der Kritik an.

«Die Pläne gehen an den Kunden vorbei.»

Er meint, die Änderungen kämen nirgends im Thurgau gut an. Denn es bestehe für die Bevölkerung in der betroffenen Region «keine vernünftige Alternative». Am Schnellkurs 201, der zu Stosszeiten verkehrt, soll zwar nicht gerüttelt werden. Aber unangenehm wird es für Passagiere, die zwischen Wittenbach, Berg und Roggwil unterwegs sind.

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident von Berg. Michel Canonica

Auch Sandro Parissenti, der Gemeindepräsident von Berg, sagt:

«Ich sehe in dem Ganzen vorwiegend Nachteile.»

Die Auswirkungen seien zu wenig abgeklärt.

Realisierung der Pläne noch offen

Alle drei Politiker wollen wissen, wie die Pendlerströme im Detail aussehen. Wie viele Menschen sind betroffen? Von wo bis wo reisen sie? Was sind die Vor- und Nachteile für sie? Mit diesen Fragen setzt sich derzeit das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St. Gallen auseinander. Ende Jahr dürfte ein Bericht mit einem konkreten Vorschlag vorliegen, wie es weitergehen soll. «Das geplante Projekt könnte natürlich noch gekippt werden», sagt Stefan Thalmann, Abteilungsleiter Öffentlicher Verkehr des Departements für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau. Es komme völlig darauf an, was die Analyse zeige. Was die Zahlen ergäben.

Gegenüber 2013 sind die aktuellen Pläne allerdings schon etwas attraktiver. Dank des Protests von damals gegen die ursprüngliche Idee. Die Pendler aus Arbon hätten mit dem neuen Konzept die Wahl, ob sie umsteigefrei mit den am Bahnhof Arbon verknüpften Buslinien 200/201 direkt nach St. Gallen fahren möchten, ob sie ab Wittenbach mit der S-Bahn bis an den Bahnhof St. Gallen fahren möchten oder ob sie auf den VBSG-Bus umsteigen wollen, um beispielsweise an den Marktplatz zu gelangen.

Ende Jahr soll Klarheit herrschen

«Es sind nicht alle unzufrieden. Die St. Galler freuen sich», sagt Thalmann. Für sie sei es zu allererst eine Entlastung. Es wäre ein Vorteil, dass sich die Busse im Zentrum von St. Gallen zu den Hauptverkehrszeiten weniger gegenseitig behindern würden und die Stadtbusse gleichmässiger ausgelastet würden. Nachteile sieht er aber unter anderem darin, dass Reisende aus Richtung Arbon weniger komfortabel nach St. Gallen gelangten und dabei rund fünf Minuten verlieren würden, wenn sie nicht an den Hauptbahnhof, sondern beispielsweise an den Marktplatz müssten. «Wie gross das Problem ist, wird sich Ende Jahr zeigen», sagt Thalmann.