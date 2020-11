ERLEN Gemeindeversammlung der Schule Erlen senkt den Steuerfuss Die Steuerfusssenkung von 100 auf 96 Prozent hat im Budget 2021 einen Verlust von rund 290'000 Franken zur Folge. Schulpräsident Heinz Leuenberger erachtet diesen Schritt dennoch als vernünftig. Monika Wick 29.11.2020, 15.30 Uhr

Erlens Schulpräsident Heinz Leuenberger leitet die Gemeindeversammlung in der Aachtalhalle. Bild: Monika Wick (Erlen, 26. November 2020)

Die Erler müssen ab dem kommenden Jahr trotz eines budgetierten Verlusts weniger Steuergelder für die Schule aufwenden. Das entschieden die 99 Stimmberechtigten (Beteiligung: 4 Prozent), die am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung der Volksschul­gemeinde Erlen teilnahmen. Coronabedingt wurden die Beschlüsse nicht im Mehrzwecksaal, sondern in der geräumigen Aachtalhalle gefasst.