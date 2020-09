Steuerfuss sinkt: Die Schulgemeindeversammlung in Kesswil bekommt neu vom Kanton einen Beitrag

Der neue Finanzausgleich hat positive Auswirkungen für die Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil. Kurt Peter 16.09.2020, 16.35 Uhr

«Wir haben heute eine spezielle Gemeindeversammlung, die wir nach der Verschiebung im Frühling diesen Herbst abhalten wollten. Wäre dies nicht gelungen, hätten wir an die Urne müssen, was wir nicht wollten», begrüsste Präsident Toni Betschart die 32 Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-­Uttwil in der Mehrzweckhalle.