Steuerfuss erneut unter Druck: Roggwil mit überraschend guten Abschlusszahlen Im Vorjahr erst wurden die Steuern von 56 auf 52 Prozentpunkte gesenkt. Eine weitere Senkung scheint absehbar, der Gemeinderat hält aber dagegen. Max Eichenberger 05.12.2019, 11.50 Uhr

Für den Umbaus des Gemeindehauses will der Gemeinderat 200’000 Franken bereitstellen. Max Eichenberger

Im Vorjahr hatte sich der Gemeinderat noch gegen eine Reduktion gestemmt mit der Begründung, der Schuldenabbau habe Vorrang. Unter dem Druck glänzender Abschlusszahlen und dem neuerlich vorgebrachten Begehren aus der Bevölkerung verschloss er sich im Januar bei der Vorlage des Budgets 2019 einer Senkung von 56 auf 52 Prozentpunkte dann jedoch nicht mehr. Die budgetierte rote Null dürfte sich entsprechend effektiv in einen positiven Rechnungsabschluss wandeln.

Polster für kommende Investitionen

Was das Budget 2020 angeht, so rechnet der Gemeinderat wiederum mit einem satten Vorschlag von 226’000 Franken. Er ist sich deshalb wohl bewusst, dass der Druck auf eine weitere Steuerfussenkung anhält, mahnt indes zur Zurückhaltung: Für kommende Investitionen sei «ein gewisses Polster notwendig». So muss der Sägiweiher, dessen Sedimentblagerungen kontaminiert sind, saniert werden. Gleiches gilt für den bleibelasteten Zielhang des ehemaligen Schiessplatzes Walchi. Die Gemeindeversammlung wird am 13. Januar über den Voranschlag befinden.

Sorgenfalten bereiten die stark steigenden Kosten im Gesundheitswesen – sowohl bei der stationären Pflege als auch bei der Spitex. Und dies, obschon sich der Kanton neu auch daran beteiligt. Die kantonale Steuerrevision hingegen, die namentlich das Gewerbe entlastet, wird die Wachstumsgemeinde Roggwil nicht in die Bredouille bringen. Die Mindereinnahmen würden kompensiert durch Neuzuzüger.

Vorbild im Energiesektor

Den neu geschaffenen Energiefonds speist die grüne Vorreiter-Gemeinde jährlich mit 150’000 Franken. Dass Roggwil in dieser Angelegenheit besonders spendabel ist, zeigt ein Blick auf Arbon: In der Parlamentssitzung vom Mittwochabend wurde zwar eine Budgeterhöhung von 10'000 auf 25'000 gutgeheissen. Allerdings hinkt die Stadt verhältnismässig noch immer hinterher.

Mit Kosten von knapp 100'000 Franken ersetzt werden muss das Dach des Werkhofes. Max Eichenberger

Geplant ist der Umbau und die energetische Sanierung des Gemeindehauses. Dafür wird ein Projektierungsbetrag von 200'000 bereitgestellt. Die Investitionsrechnung mit 110'000 Franken belasten wird ausserdem die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges