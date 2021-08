Die Steinacher Musikfestspiele zeigen das Stück "Lupina"

Steinach Eine junge Frau, die polarisiert: An der Hauptfigur des neuen Stückes von Michael Finger scheiden sich die Geister Lustvoll, sinnlich und gleichzeitig melancholisch: Derzeit laufen die Proben für das Musical «Lupina – Die Legende vom Bodensee» der Steinacher Musikfestspiele. Aus Schauspiel-, Artistik- und Musicalelementen ist ein abwechslungsreicher und kurzweiliger Mix geworden. Meret Bannwart 09.08.2021, 11.30 Uhr

Balancieren auf dem Seil während der Proben: Auch Elemente aus dem Zirkus wurden ins Stück eingebaut. Bild: Benjamin Manser

Die Proben sind an diesem Dienstagabend voll im Gange: Michael Fingers Truppe aus Profis und Laien verwandelt das blaurote Zirkuszelt des Cirque de Loin in ihre Bühne, auf der geschauspielert, musiziert und geturnt wird. Noch ist der Regisseur nicht ganz zufrieden mit seinem Ensemble. Es wird an den Details gefeilt. Durch das Mikrofon gibt er immer wieder Anweisungen, da ist ein Scheinwerfer zu hell, dort ein Einsatz zu früh. Dennoch: Die Emotionen stecken bereits an. In der Manege schwankt die Stimmung von nachdenklich zu lebenslustig, von sanft und zärtlich zu streitlustig.

Aufgeführt wird das Musical «Lupina – Die Legende vom Bodensee». Es erzählt die Geschichte von Lupina, einer jungen Frau, die eine besondere und übernatürliche Beziehung zum Wasser des Bodensees hat. Dank ihr sind die Fischernetze im Dorf gefüllt – so kommt auch wirtschaftlich Schwung auf. Doch: Ob sie mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten etwas Besonderes oder ein Teufelsweib ist, spaltet das Dorf. Die junge Frau polarisiert die Dorfbewohner, gar Gefechte werden in Steinach ihretwegen ausgetragen.

Ein Sommernachtssturm war der Start

Vom 11. bis am 28. August wird das Stück bei den zweiten Steinacher Musikfestspielen erstaufgeführt. Im Sommer 2019 hatte der Trägerverein Musiktheater 1250 Jahre Steinach das Stück «Wasserland – ein Sommernachtssturm» organisiert und aufgeführt. Kurz darauf wurde der Verein der Steinacher Musikfestspiele gegründet. Er will alle zwei Jahre eine Sommerproduktion am Bodensee veranstalten. Im Frühling 2021 wurde bereits zwei Wochen lang geprobt, dabei ist auch die Grundidee von Lupina zu einem fertigen Stück weiterentwickelt worden. Hinter der Inszenierung stecken Michael Finger als künstlerischer Leiter, Theaterautor und Regisseur und Oliver Kühn als Dramaturg und Co-Autor.

Das Ausgefallene an der Produktion ist, dass Musical, Theater und Zirkus zusammenkommen. So kommen ein Trapez, ein Schleuderbrett, ein Balancierseil, Springseile und ein Velosolex, also ein Mofa, zum Einsatz. Was war die grösste Herausforderung bei der Produktion für Regisseur Michael Finger?

«Die Herausforderung war definitiv, mit der 30-köpfigen Truppe in der kurzen Probezeit das Zirkus-Theater-Musik-Stück überhaupt zusammenzubauen.»

Denn: Die 25 Laien, die beim Musical mitwirkten, könnten nur am Abend proben.

Regisseur, Theaterautor und künstlerischer Leiter von «Lupina»: Michael Finger. Bild: Ralph Ribi

Ob Profi oder nicht: Beim Durchlauf am Abend sind alle mit Leidenschaft dabei. Während die erste Szene, ein Balanceakt auf dem Seil, das Publikum noch rätselnd zurücklässt, springt das Feuer gleich in der zweiten Szene auf die Zuschauerinnen und Zuschauer über.

In einer Szene wird das Publikum mit Gesang, Tanz und beschwingter Musik aufgefordert, sich mit der Truppe auf die Reise durch die Geschichte von Lupina zu begeben. Hier kommt die Stärke des Ensembles zur Geltung, im Nu Hochstimmung zu verbreiten und Emotionen auf das Publikum zu übertragen. Nicht nur das Dorf wird entzweit durch Lupinas Anwesenheit, auch als Zuschauer begibt man sich ihr gegenüber auf eine gefühlsmässige Reise zwischen Mitleid, Bewunderung und Irritation.

Nah an unterschiedlichsten Lebenswelten

Das neue Stück um Lupina ist mehr als die Geschichte einer jungen, polarisierenden und wortkargen Frau zwischen Fischersagen und Bodensee-Legenden. Auf die Bühne gebracht werden Streit und Versöhnung, Volksfeste und Lebensfreunde, der Umgang mit dem Fremden, Familie, Ehekrisen, die erste grosse Liebe und Geschlechterklischees. Wie werben Mann und Frau umeinander, wer protzt und wer zeigt sich möglichst beeindruckt?

Mal lacht man laut hinaus, mal lauscht man ruhig den Worten der Erzählerin Olga, dargestellt von Dramaturg und Co-Autor Oliver Kühn. Gelacht wird nicht nur bei den Aufführungen, auch die Proben seien teils lustig gewesen. Michael Finger sagt: «Es sind sehr witzige Leute mit dabei.»

Bis zur Vorpremiere am 11. August wird fleissig weitergeübt. Fingers Wunsch für die Inszenierung:

«Dass das Publikum den Abend als witzig und lustvoll empfindet, dabei gleichzeitig ein melancholisch berührtes Herz hat.»

www.steinacher-musikfestspiele.ch