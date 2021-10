Steinach: Studie beurteilt das geplante Hochhaus positiv

Steinach Ein Hochhaus für gut verdienende Paare: Eine Studie kommt zum Schluss, dass «Terra Nova» für die Gemeinde positive Effekte hat Das über 60 Meter hohe Gebäude wäre ein Gewinn für die Infrastruktur, für die Finanzen und die Steuern der Gemeinde Steinach. Zu diesem Schluss kommt eine vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Studie zum umstrittenen Hochhaus. Annina Flaig Jetzt kommentieren 19.10.2021, 16.55 Uhr

Visualisierung des Dorfrandes von Steinach mit dem von HRS geplanten über 60 Meter hohen Hochhaus. Bild: PD

Der Gemeinderat Steinach fühlt sich bestärkt. Eine von ihm in Auftrag gegebene Studie zum Hochhaus-Projekt Terra Nova untermauert die Vorzüge, die der Gemeinderat seit längerem hervorhebt.

Erarbeitet wurde das 18 Seiten lange Dokument durch Wüest Partner, einem nach eigenen Angaben unabhängigen und inhabergeführten Beratungsunternehmen aus Zürich.

So soll das geplante Hochhaus Terra Nova aussehen. Bild: PD

In ihrer Analyse kommen die Experten zum Schluss, dass das an der Grenze zwischen Arbon und Steinach geplante «Terra Nova» mit 114 neuen Wohnungen eine Chance für eine positive Entwicklung der Gemeindefinanzen darstellt.

Grössere Steuerkraft für Steinach

Insbesondere das Steuerklima würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach positiv entwickeln. Die Experten schreiben:

«In modernen Hochhäusern ist die Steuerkraft überdurchschnittlich hoch.»

Dieser Zusammenhang gelte auch für das Projekt Terra Nova. Gemäss Planung werden auf dem Saurer-Werk Zwei im Vergleich zum Gesamtbestand in Steinach eher teurere Mietwohnungen erstellt.

Der bestehende Schulraum reicht aus

Weiter gehen die Experten davon aus, dass im «Terra Nova» eher wenig Kinder leben werden. Die geplanten Wohnungen seien eher klein. Und generell würden Hochhäuser eher Paare als Familien anziehen. «Es ist aller Voraussicht nach davon auszugehen, dass wegen der Erstellung des ‹Terra Nova› weder ein zusätzliches Primarschulhaus in Steinach gebaut noch zusätzliche Lehrpersonen angestellt werden müssen.»

Gegenleistung im Wert von acht Millionen Franken

Die Infrastrukturkosten durch den Neubau würden für die Gemeinde eher gering ausfallen, da das Grundstück gut erschlossen ist. Weiter heben die Experten hervor, dass diese Kosten im Vergleich zu den Vermögenswertsteigerungen der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung seien. Dies, weil die Gemeinde beispielsweise ein fast 10'000 Quadratmeter grosses Grundstück in der öffentlichen Zone im Schöntal und in der obersten Etage des Hochhauses einen Mehrzweckraum erhalten würde, deren Gesamtwert zusammen rund acht Millionen Franken betrage.

Abstimmung am 28. November Am 28. November stehen in Steinach Abstimmungen über den Rahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement) sowie über den Neubau der Sporthalle mit Baukosten von 13,5 Millionen Franken an. Der Gemeinderat empfiehlt beide Vorlagen zur Annahme.

In Auftrag gegeben wurde die Studie aufgrund der Fragestellungen des Referendumskomitees. Letzteres hat im September mit einer Unterschriftensammlung bewirkt, dass die Steinacher am 28. November über das geplante Hochhaus der Firma HRS abstimmen können. Respektive über den Rahmennutzungsplan und damit auch über den Zonenplan, der so geändert werden soll, dass das über 60 Meter hohe Gebäude mit 20 Geschossen gebaut werden kann. Das Hochhaus, in dessen Bau HRS zwischen 60 und 70 Millionen Franken investieren würde, ist damit über 20 Meter höher als die ebenfalls von HRS geplanten Zwillingstürme auf dem «Metropol»-Areal in Arbon.

Die Gegner sehen es anders

Um es hochziehen zu können, soll der zuletzt als Parkplatz genutzte Standort im Rahmen der Zonenplanrevision von der Industrie- in eine sogenannte Schwerpunktzone überführt werden. In den Augen des Referendumskomitees ist dies unverständlich. «Ein Hochhaus direkt an der Grenze zu Arbon, welches architektonisch und städtebaulich die Entwicklung des ehemaligen Saurerareals in Arbon abschliessen soll, wird niemals ein integrierendes Element unseres Dorfes werden können», schreibt das Komitee in der Botschaft. Auch befürchten die Gegner, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner eher Arbon zugehörig fühlen werden und für das Gemeindeleben in Steinach wenig Interesse zeigen werden.

Infoveranstaltung am 26. Oktober Die Ergebnisse der Studie werden am 26. Oktober an einer Informationsveranstaltung der Gemeinde durch den Verfasser der Studie persönlich präsentiert und erläutert. Die 18-seitige Studie ist über die Website der Gemeinde einsehbar.