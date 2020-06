Statt Abbruch gibt es ein zweites Baugesuch: Wie ein Zeziker die Behörden mit seiner illegal erstellten Halle zum Narren hält Peter Nauer erstellte eine Halle ohne Baubewilligung. Das Verwaltungsgericht entschied: Die Halle muss abgerissen werden. Doch stattdessen reicht der Zeziker ein neues Baugesuch ein – für die gleiche Halle. Sabrina Bächi 13.06.2020, 04.30 Uhr

In Zezikon steht in der Landwirtschaftszone eine grosse Halle. Peter Nauer hat sie ohne Bewilligung erstellt. Eigentlich sollte sie abgerissen werden, doch ein neues Baugesuch verhindert das. Donato Caspari

Während der Sommerferien vor drei Jahren baute Peter Nauer aus Zezikon klammheimlich eine Halle zur Trocknung von Holzschnitzeln auf seinem Grundstück. Klammheimlich deshalb, weil er kein Baugesuch eingereicht hatte. Doch die Gemeinde Affeltrangen kam dem Unternehmer auf die Schliche, verhängte einen Baustopp und verlangte ein Baugesuch.

Das Gesuch kam, die Halle baute der Unternehmer trotzdem noch fertig. 20 mal 33 Meter lang ist das Gebäude. Von weit her zu sehen. Die Halle wurde aber nicht nur ohne Gesuch gebaut, sie liegt auch in der Landwirtschaftszone – und somit ausserhalb des Baugebietes.

Deshalb hat das kantonale Amt für Raumentwicklung ein Wörtchen mitzureden. Wegen seines mutwilligen Vorgehens hat Nauer bereits eine hohe Busse von 50'000 Franken zahlen müssen.

Unter anderem wurden ihm seine Äusserungen in einem älteren Artikel zur Last gelegt. Er sei ein kleiner Revoluzzer liess er sich im Oktober 2017 zitieren. Auf seinem Land könne er tun, was er wolle. Heute will er der Zeitung keine Auskunft mehr erteilen.

Amt verweigerte den Bau der Halle

David Gallati, Amt für Raumentwicklung. Bild: PD

Das Amt für Raumentwicklung hat 2017 das Baugesuch für die Halle in der Landwirtschaftszone abgelehnt. David Gallati vom Amt für Raumentwicklung sagt:

«Wir erhalten immer wieder Gesuche, bei denen Bauten und Anlagen ohne vorgängige Baugesuchsverfahren bereits erstellt wurden.»

Dann gelte es, die Gesuche so zu beurteilen, wie wenn noch gar nichts stehen würde. Im Falle eines Negativentscheids muss die Gemeindebehörde im Rahmen einer Verhältnismässigkeitsprüfung darüber entscheiden, ob und bis wann der rechtmässige Zustand wieder hergestellt werden muss.

Das hat die Gemeinde Affeltrangen 2017 getan und entschieden: Die Halle muss weg.

Auch das Verwaltungsgericht sagt Nein

Diesen Entscheid hat Nauer bis an das Verwaltungsgericht weitergezogen. Doch dieses hat die Vorinstanzen gestützt und im November 2019 entschieden: Das Baugesuch wird abgelehnt, die Halle muss zurückgebaut werden. Der Verwaltungsgerichtsentscheid wurde nicht weitergezogen und ist jetzt rechtskräftig.

Doch das alles beeindruckt Hallenbesitzer Peter Nauer offenbar nicht. Denn im Oktober 2019 wurde ein neues Baugesuch für die Halle eingereicht und zwar noch bevor das Verwaltungsgericht die Entscheide der Vorinstanzen und damit auch den Abbruch der Halle bestätigte.

Peter Nauer im Herbst 2017. Bild: Donato Caspari

«Das Gesuch für den Bau einer gleichen Halle am gleichen Standort erreichte die Gemeindebehörde und in der Folge auch das Amt für Raum- entwicklung», sagt David Gallati. Im Amtsblatt steht dazu folgendes: «Neubau Halle für Hanftrocknung und -lagerung (Halle bereits erstellt).»

Erzeugergemeinschaft Hanf will die Halle nutzen

Das Baugesuch stellte eine sogenannte «Erzeugergemeinschaft Hanf» mit Landwirten aus der Region aber auch aus anderen Kantonen. Peter Nauer als Besitzer des Landes ist, trotz anderer Antragstellerschaft, auch in dieses Baugesuch involviert.

Der angegebene Zweck der Halle ist ein anderer, doch das Gebäude ist genau dasselbe. Gallati sagt:

«Der aktuelle Stand ist, dass das Amt für Raumentwicklung das Baugesuch abgelehnt hat.»

Dagegen hat die Erzeugergemeinschaft Hanf das Rechtsmittel ergriffen. Der Rekurs liegt nun beim Rechtsdienst des Departements für Bau und Umwelt.

Möglich ist, dass die Gemeinde für den hängigen Hallenabbruch den Entscheid des Rechtsdienstes zum zweiten Baugesuch abwartet. Auf Anfrage wollte die Gemeinde Affeltrangen keine Stellung nehmen. «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren», erklärt Gemeindepräsidentin Ursula Klaus ihr Stillschweigen.

«Es ist eine komplexe Situation»

So kommt es, dass die Halle in Zezikon immer noch steht, obwohl eigentlich ein rechtskräftiger Entscheid vorhanden ist, der den Abbruch des Gebäudes verlangt. David Gallati befasst sich schon seit drei Jahren mit dem Gebäude in Zezikon.

«Die Situation ist sehr komplex und auch für uns beim Amt nicht immer einfach. Denn die gesetzlichen Bestimmungen für Bauten in der Landwirtschaftszone sind nicht nur schwarz-weiss.»

Die Krux an der Sache: Peter Nauer besitzt zwar einen ehemaligen Bauernhof, ist jedoch nicht als Landwirt tätig. «Will jemand in der Landwirtschaftszone bauen, so muss das Gebäude in der Regel einen begründbaren landwirtschaftlichen Bedarf haben», sagt David Gallati.

Dazu gehört unter anderem auch, dass ein Gebäude auf seine Dimension geprüft werde. Sprich: Braucht ein Bauer eine Halle für drei Traktoren, kann er nicht eine für zehn solcher Gefährte erstellen. «Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht die Grösse entscheidend, sondern der fehlende landwirtschaftliche Bedarf», sagt Gallati.

Der Rechtsdienst muss nun prüfen, ob sich an der fehlenden landwirtschaftlichen Begründung der Halle am strittigen Standort nichts ändert, auch wenn die Erzeugergemeinschaft Hanf die Halle zur Trocknung ihre Produkte nutzen würde.

Viele Fragen bleiben offen

Ob weitere Baugesuche folgen, nur um den Abbruch zu verhindern, ist schwer vorhersehbar. Gallati sagt:

«Es ist möglich, dass auch nach Ablehnung dieses Baugesuchs weitere und leicht abgeänderte Baugesuche für die gleiche Halle eintreffen.»

Klarheit im Umgang mit erneuten Baugesuchen zu gleichen Objekten werden die Entscheide der nachfolgenden Instanzen bringen. Bis dahin bleibt der Ausgang des aktuellen Verfahrens offen.

Eine nie endend wollende Geschichte also? «So würde ich das nicht sagen», meint Gallati. «Aber sicher eine sehr langsame. Die Verfahren brauchen Zeit», sagt er. Eine Situation wie diese, mit einer grossen Halle, die abgebrochen werden soll, für die aber bereits wieder ein Baugesuch aufliegt, sei eine aussergewöhnliche Sache.