Statistisches Jahrbuch «Kanton Thurgau im Fokus» ist erschienen

Statistik Wohnungen werden im Thurgau wieder kleiner Das statistische Jahrbuch «Kanton Thurgau im Fokus» zeigt unter anderem, dass Knapp zwei Drittel der Gebäude mit Wohnnutzung im Thurgau Einfamilienhäuser sind.

Ein Einfamilienhausquartier an der Ahornstrasse in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

(16. März 2013)

Seit dem Jahr 2000 sind im Kanton Thurgau 12'500 zusätzliche Wohngebäude entstanden. Das entspricht einer Zunahme um 24 Prozent, wie dem soeben erschienenen statistischen Jahrbuch «Kanton Thurgau im Fokus» zu entnehmen ist. Damit ist im Thurgau in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich mehr gebaut worden als im schweizerischen Durchschnitt, wo der Wohngebäudebestand in der selben Zeitspanne um 16 Prozent zugenommen hat.

Knapp zwei Drittel der Gebäude mit Wohnnutzung im Thurgau sind Einfamilienhäuser. Das unterscheidet sich jedoch von Gemeinde zu Gemeinde stark. «In 10 der 80 Thurgauer Gemeinden sind mehr als 70 Prozent der Wohngebäude Einfamilienhäuser, in Wilen, Gachnang, Wängi, und Stettfurt sind es sogar 75 Prozent oder mehr», heisst es im statistischen Jahrbuch. Einen hohen Anteil an Mehrfamilienhäuser weisen Gottlieben, Rickenbach, Kreuzlingen, Arbon und Horn auf.

«Nachdem die durchschnittliche Wohnfläche bis vor wenigen Jahren stetig gestiegen war, ist wieder ein Trend hin zu kleineren Wohnungen zu beobachten.»

So betrage die Wohnfläche im Durchschnitt bei den kürzlich gebauten Wohnungen 115 Quadratmeter, bei den in den Jahren 2001 bis 2010 entstandenen Wohnungen sind es 150 Quadratmeter. Die innere Verdichtung widerspiegelt sich nun auch in der Statistik.

Anteil Konfessionsloser ist auf 25 Prozent gestiegen

Seit ein paar Jahren zeichne sich ein leichter Trend zu höheren Bauten ab. Aktuell verfügt aber weniger als jedes zehnte Wohngebäude über mehr als drei Stockwerke. Anteil Konfessionsloser von 8 auf 25 Prozent gestiegen. Das statistische Jahrbuch ist eine Broschüre, in der Entwicklungen in den Bereichen «Bevölkerung und Gesellschaft» über «Wirtschaft und Arbeit», von «Bauen und Wohnen» über «Staat und Politik» bis hin zu «Raum und Umwelt» aufgezeigt werden.

Etwa, dass jede dritte Thurgauerin oder jeder dritte Thurgauer einen Migrationshintergrund hat, oder dass der Anteil der Konfessionslosen in der Bevölkerung seit dem Jahr 2000 von 8 auf 25 Prozent gestiegen ist. «Jedes Kapitel schliesst mit Hinweisen zu weiterführenden Informationen im Internet, auf www.statistik.tg.ch stehen auch ausführliche Datentabellen bereit. In der elektronischen Version der Broschüre führen Links direkt dazu», schreibt der Kanton in einer Mitteilung.