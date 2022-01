Start-up Die Spürnase aus Bischofszell: Wie Christa Diem Feinschmeckern neue Käsesorten näherbringt Christa Diem aus Bischofszell ist professionelle «Käseauswählerin» für das Start-up Cheezy. Die Sommelière wählt aus, welche Käsesorten in die Überraschungspäckchen ihrer Käseabonnenten kommen, und setzt sich so für mehr Wertschätzung für regionale, vielseitige und noch unbekannte Sorten aus kleinen Käsereien ein. Aylin Erol Jetzt kommentieren 10.01.2022, 18.10 Uhr

Sommelière Christa Diem (33) probiert ein paar Käse der Käserei Studer in Hatswil. Bild: Ralph Ribi

«Welche Sorten von gereiftem Käse habt ihr?», fragt sie, während sie mit bedachtem Schritt der Theke der Käserei Studer in Hatswil entlangläuft. Kilian Arnold, Geschäftsführer der Käserei, die vor allem durch ihre «Maxx»-Reihe bekannt ist, muss Red und Antwort stehen. Er erklärt Einkaufs- und Herstellungsprozesse und sie hört mit ernster Miene zu, bis Arnold irgendwann fragt: «Möchtest du einen probieren?» Sie lächelt breit, nickt und zeigt dann auf einige Käsesorten, die der Geschäftsführer umgehend in kleine Häppchen schneidet.

So oder so ähnlich sieht der Alltag der Sommelière Christa Diem aus Bischofszell aus. Mit ihrem kleinen, schwarzen Auto, auf dessen Heckscheibe stets das Abbild eines Kälbchens mitfährt, düst die 33-Jährige in der ganzen Schweiz von Käserei zu Käserei auf der Suche nach den besten und aussergewöhnlichsten Käsesorten.

Mit allen Sinnen

Christa Diem ist Teil des Gründungsteams von Cheezy, einem Start-up, das sich der Mission verschrieben hat, die Wertschätzung der Käsevielfalt in der Gesellschaft zu steigern. Kundinnen und Kunden können entweder eine einzelne Überraschungsbox bestellen oder ein Abo abschliessen und so jeden Monat ein Päckchen gefüllt mit ausgewählten Käsesorten von kleinen und grossen Käsereien aus der ganzen Schweiz erhalten. Die Auswahl darüber, welcher Käse seinen Weg bis zu den Abonnenten findet, trifft Diem höchstpersönlich. Ihr dabei zuzusehen, macht Lust auf das vielseitige Milcherzeugnis. Die Sommelière erklärt:

«Das Käsekosten beginnt nicht im Gaumen. Zuerst ist da das Auge. Wie sieht der Käse aus? Was hat er für eine Konsistenz und Struktur?»

Dann komme die Nase: «Beisst es ein bisschen? Stinkt es? Riecht man fast nichts? Erst am Schluss nehme ich einen Bissen.» Und so macht sie es nun auch bei jenen Käsesorten, die ihr Kilian Arnold serviert. Zuerst begutachtet sie die Rinde und Farbe eingehend. Dann führt sie ein kleines Stückchen zur Nase, atmet konzentriert einige Male ein. Ihr Blick ist starr auf einen Punkt in der Ferne gerichtet. Vorsichtig nimmt Diem schliesslich den Käse in den Mund und lässt ihn auf der Zunge zergehen. Der Geschäftsführer der Käserei Studer wartet gespannt, bis Diem von der ernsten Probier-Miene zurück zu ihrem strahlenden Lächeln wechselt. «Sehr fein!», nickt sie und beginnt mit derselben Prozedur beim nächsten Käse.

Geschichten machen Käse besonders

Der Geschmack allein reicht Christa Diem, die von sich behauptet, jeden Käse gern haben zu können, allerdings nicht aus. Die Sommelière erklärt:

«Wichtig ist vor allem auch, dass der Käse eine Geschichte hat.»

Diese Geschichten erzählt sie durch das Start-up den Kunden gleich selbst. Auf kleinen, den Käseboxen beigelegten Kärtchen lächelt die Bischofszellerin den Empfängern und Empfängerinnen entgegen. Daneben stehen Zeilen wie diese: «Dieser Käse darf einen sechsmonatigen Winterschlaf machen, was ihm auch den Namen beschert – Urs ist im Rätoromanischen der Bär. Während seiner Reifung wird der Urs mit Holunderbeersaft affiniert. So entsteht ein wundervoller Käse mit einer feinen Würze und einem cremigen Schmelz.»

Neben dieser Beschreibung finden sich auf dem Kärtchen auch Angaben zur Käserei, Region, dem «Geschmacksprofil» (von mild bis kräftig) und der Textur (von weich bis hart). «Wir wollen nicht nur Informationen zum Käse bereitstellen, sondern den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, durch die Geschichte der einzelnen Käse das Produkt mehr schätzen zu lernen. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo man sich alles kaufen kann, macht eine solche Geschichte das Produkt zu etwas Besonderem», erklärt Diem.

Für mehr Vielfalt auf den Frühstückstellern

«In der Schweiz haben wir über 700 verschiedene Käsesorten. Es ist doch schade, wenn man dann immer nur die Sortenkäse Gruyère oder Tilsiter isst, wo es doch so viel Feines und Spannendes zu entdecken gibt», findet Diem. Ein Sortenkäse ist etwa der erwähnte Thurgauer Tilsiter. Er wird in grossen Mengen produziert, im Grossverteiler verkauft und schmeckt durch die Verarbeitungsprozesse das ganze Jahr über genau gleich. Im Gegensatz dazu könne man bei «freien Sorten», also saisonalen Käsesorten aus kleineren Käsereien, die Region herausschmecken.

Christa Diem fragt den Geschäftsführer der Käserei Studer, Kilian Arnold, über seine Sorten aus. Bild: Ralph Ribi

«Ob ein Käse aus Alp- oder Talmilch hergestellt wurde, kann man schmecken. Auch die Farbe gibt Aufschluss über die Herstellungsprozesse. Ist er gelblicher, wurde der Käse wahrscheinlich aus Frühlingsmilch hergestellt, wegen des höheren Carotingehalts in den Gräsern der Frühlingswiesen», erklärt Diem. Die Bischofszellerin könnte Stunden über Käsesorten, -herstellung und -genuss sprechen. Und das, obwohl sie als Kind fast ausschliesslich den berühmten Sortenkäse ihres Heimatkantons ass: den Appenzeller.

«Den konnte es bei uns eigentlich zu jeder Tages- und Mahlzeit geben, Zmorge, Znüni, Zvieri, Znacht.»

Stärkung der Milchbauern und Käsereien

Auf tausend Metern wuchs die Käseliebhaberin wenige Kilometer von Appenzell auf einem Bauernhof mit Milchkühen auf. Der Bezug zur Landwirtschaft wurde der Sommelière damit in die Wiege gelegt. Dennoch fand die Appenzellerin erst später zum Käse, nämlich durch ihre Tätigkeit in der Mooh Genossenschaft als Milchvermarkterin, die sie neben ihrem 20-Prozent-Pensum beim Start-up noch immer ausführt.

«In dieser Position ist man die Brücke zwischen den Milchproduzenten und den Käsereien. Dabei fiel mir auf, dass immer mehr Dorfkäsereien schliessen müssen, während die Bauern auf der anderen Seite Probleme mit den tiefen Milchpreisen haben», erzählt Diem. Aus diesem Grund machte sich die Mooh Genossenschaft auf die Suche nach einer Lösung. Das Ziel war klar: Von der Steigerung der gesellschaftlichen Wertschätzung für Käse und der Bereitschaft, für einzigartige regionale Sorten mehr zu bezahlen, würden Bauern wie auch Käsereien profitieren. «Die Idee für Cheezy war geboren», erzählt Christa Diem.

Käse, Käse, Käse – Christa Diem könnte stundenlang darüber reden. Bild: Ralph Ribi

Das Start-up provoziert zu einem kompletten Umdenken des Schweizer Käsemarkts. «Zu Beginn waren einige Käsereien noch skeptisch», erzählt Diem. Die ältere Generation habe sich nie mit Marketing auseinandergesetzt – schon gar nicht online. «Sie sind mit der Überzeugung aufgewachsen, dass sich guter Käse auch gut verkauft. Leider nützt guter Käse nichts, wenn man ihn nicht kennt und auch nicht kennen lernen kann», findet die Appenzellerin. Damit die Schweizer ihre 700 Käsesorten auch wirklich kennen lernen können, darum kümmert sich nun Cheezy – und allen voran die Bischofszellerin Christa Diem mit ihrer Spürnase.

Über das Start-up Cheezy Seit Mai 2020 bietet das Start-up Cheezy nun Käseabonnements und Überraschungsboxen an. Der Gewinn soll vollumfänglich zurück zu den Milchproduzenten der Mooh Genossenschaft gehen. Mittlerweile kann das Start-up auf Käsereien in der ganzen Schweiz zählen – und gewinnt stetig neue Kundinnen und Kunden dazu. Laut Christa Diem soll das Angebot besonders in den grossen Schweizer Städten gut ankommen. Die meisten Käselieferanten verzeichnet Cheezy derzeit in der Ostschweiz. «Hier sind insbesondere Rahmkäse extrem am Aufkommen», erklärt Diem. Hinweis Weitere Informationen zu Cheezy online

