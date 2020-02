Starkoch David Geisser zeigt bei einem Show-Event in Amriswil, wie man Fische und Meeresfrüchte richtig zubereitet Der junge Eventkoch David Geisser war zu Gast bei einem Show-Event in der Migros Amriswil. Dort stellte er den Teilnehmern neun Rezepte vor, die in zehn Minuten fertig sind. Die TZ war dabei. Rosa Schmitz 27.02.2020, 15.45 Uhr

David Geisser zeigt den Besuchern sein Können. Bild: Rosa Schmitz

Die perfekte Mahlzeit in zehn Minuten. Dass das möglich ist, demonstrierte Starkoch und vierfacher Kochbuchautor David Geisser am Mittwochabend in der Migros Amriswil anhand von neun Rezepten: Fischgratin, Lachscarpaccio, Vongole mit Chorizo, Lachstatar auf Blinis, Muscheln nach Matrosenart – allein beim Gedanken an diese Gerichte läuft einem das Wasser im Mund zusammen – geräucherte Forelle mit Fenchel. Seezungenfilets mit Algen Gurkensalat, Thunfischloins Sakublock in Sesamkruste. Kabeljau-Ceviche mit Avocado und Mango.