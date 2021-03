Starke Zunahme Der Wasserbedarf in Amriswil und Kesswil verdoppelt sich Seit 1952 betreibt die Regio Energie Amriswil (REA) das Seewasserwerk in Kesswil. Seither wurde es zwei Mal ausgebaut und modernisiert. Jetzt wird es zum dritten Mal einer Sanierung unterzogen und erweitert. 21.03.2021, 16.50 Uhr

Das Seewasserwerk in Kesswil wird in den kommenden Jahren ausgebaut. Bild: Andrea Stalder

(red) Der heutige Wasserbedarf ab dem Kesswiler Seewasserwerk liegt an Spitzentagen bei rund elf Millionen Liter pro Tag. Der prognostizierte maximale Wasserbedarf wird bis ins Jahr 2050 bei rund 22 Millionen Liter pro Tag liegen, also doppelt so hoch wie heute. Um diesem Bedarf künftig gerecht werden zu können, beginnt die REA rechtzeitig mit den Ausbauten am Seewasserwerk und dem Neubau der Fassungsleitungen.