Das Arboner Parlament diskutiert über eine Steuerfusssenkung

Arbon «Da ist Spielraum nach unten vorhanden»: Die Stadt Arbon hat den höchsten Steuerfuss im Kanton – nun will sie nicht mehr das Schlusslicht sein Nach dem positiven Rechnungsabschluss 2020 berät der Stadtrat über eine Steuerfusssenkung. Eine Umfrage zeigt: Das Parlament kann sich eine Senkung mehrheitlich vorstellen, allerdings step by step. Tanja von Arx 06.08.2021, 04.30 Uhr

Die Gegner der Steuerfusssenkung wollen zuerst die Altstadt sanieren. Bild: Andrea Stalder

Arbon geniesst einen zweifelhaften Ruf. Und zwar im Hinblick auf den Steuerfuss. Oft hört man vom Schlusslicht, manchmal auch von der «roten Laterne» – denn mit seinen 76 Prozent liegt die Stadt weit über dem Durchschnitt der Thurgauer Gemeinden.

Das ist auch dem Stadtrat bewusst, und vor dem Hintergrund des positiven Rechnungsabschlusses 2020 liess Stadtpräsident Dominik Diezi kürzlich verlauten, man würde sich betreffend eine Senkung unterreden (unsere Zeitung berichtete). Auf Nachfrage heisst es, man kommuniziere dazu am 31. August öffentlich.

«Wir fordern einstimmig eine moderate Senkung»

Pascal Ackermann, Fraktionspräsident SVP. Bild: PD

Was meint das Parlament, welches einen entsprechenden Antrag gutheissen müsste? Pascal Ackermann, Fraktionspräsident der SVP, sagt: «Wir unterstützen respektive fordern einstimmig eine moderate Senkung des Steuerfusses.» In einem ersten Schritt wünsche man sich eine Senkung um vier Prozent per 2022. «Das entspricht ungefähr einer Million Franken Steuereinnahmen, was bei den jährlichen Millionengewinnen der Stadt verkraftbar erscheint.» Mittel- und langfristig wünsche man sich zudem eine weitere Senkung.

«Das Ziel sollte sein, unter die Schwelle von 70 Prozent zu gelangen.»

Die Gründe: eine finanzielle Entlastung der Bevölkerung, als Standortgemeinde attraktiver werden und einen nachhaltigen Sparwillen bei der Gemeinde erreichen, «indem jeder Posten auf seine Berechtigung überprüft werden muss».

Cyrill Stadler, Fraktionspräsident FDP/XMV. Bild: Donato Caspari

Dass «da Spielraum nach unten vorhanden» ist, sieht auch die FDP/XMV so. Fraktionspräsident Cyrill Stadler: «Bleibt die Aufwand- und Ertragslage im Budget 2022 ähnlich wie in der Rechnung 2020, so wäre eine Möglichkeit gegeben.» Allerdings, so Stadler, habe man eine Steuersenkung mit der Budgetierung anzugehen.

«Es muss die Aussicht auf positive Jahresabschlüsse bestehen, sonst ist eine Senkung fahrlässig.»

Cyrill Stadler gibt auch zu bedenken, dass die Steuerkraft letztes Jahr gesunken sei. «Das Budget 2022 liegt noch nicht vor, darum erscheint mir die Diskussion über den Steuersatz der Gemeinde noch verfrüht.»

Die anderen Fraktionen sind kritischer

Migga Hug, Fraktionspräsident CVP/EVP. Bild: PD

Etwas vorsichtiger äussert sich die Fraktion CVP/EVP. Deren Präsident Migga Hug sagt:

«Wir sind im Moment gegen eine Senkung.»

Jetzt müsse wieder vermehrt investiert werden, dafür brauche man die Steuergelder. «Arbon muss einiges sanieren, darunter Strassen, das Seeufer, auch den Sportplatz gilt es im Auge zu behalten.» Die Stadt könne sich diesbezüglich keinen Aufschub erlauben. «Eine Senkung sieht zwar gut aus, kommt aber vermutlich mit der schlechteren Wirtschaftsentwicklung postwendend zurück.» Allerdings, so die Fraktion mit Blick auf die Zukunft: «Vorausgesetzt, die finanzielle Lage ist weiterhin positiv, würden wir eine mögliche Steuersenkung in ein bis zwei Jahren in Betracht ziehen und dieser auch zustimmen.»

Lukas Graf, Fraktionspräsident SP/Grüne. Bild: PD

Kritisch steht schliesslich die SP/Grüne einer Steuersenkung gegenüber. Fraktionspräsident Lukas Graf sagt: «In jedem Fall ablehnen werden wir eine radikale Senkung, die nötig wäre, um Arbon als Gemeinde mit dem höchsten Steuerfuss des Kantons abzulösen.» Erstens würde dies schnell zu tiefroten Jahresabschlüssen führen, zweitens werde der Stellenwert des Steuerfusses für die Standortattraktivität massiv überschätzt und drittens gehöre Arbon zur Agglomeration St.Gallen-Arbon-Rorschach und sollte «auch bezüglich Steuerfuss mit diesem Wirtschaftsraum verglichen» werden.

«Zuerst sollten wir allenfalls verzögerte Auswirkungen der Pandemie auf die Sozialhilfekosten abwarten und wichtige Investitionen nachholen.»

So würden grössere Infrastrukturprojekte wie beispielsweise die Sanierung der Altstadt oder des Uferbereichs auf einen warten. «Wir finden es erstaunlich, dass die gleichen Kräfte, die noch vor wenigen Jahren wegen angeblich zu hoher Verschuldung alarmiert waren, nun bereits nach einer Steuerfusssenkung rufen.»

Indes, so Graf: «Ob wir eine Steuerfusssenkung unterstützen, haben wir noch nicht diskutiert, und es hängt sicher auch von der Hochrechnung 2021 ab.»