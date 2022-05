Fünf wollen in den Romanshorner Stadtrat

Stadtratswahl Romanshorn «Wir haben extrem unterschiedliche Profile»: Am Podium wurde deutlich wie die Kandidierenden ticken Gleich fünf Personen wollen den vakanten Sitz im Romanshorner Stadtrat für sich gewinnen. Am Montagabend verrieten sie den Wählerinnen und Wählern, wofür sie im Stadtrat einstehen werden. Annina Flaig 25.05.2022, 04.25 Uhr

André Vrecer (parteilos), Nadja Bolliger (FDP), Raphael von Büren (parteilos), Podiumsleiter Markus Bösch, Celina Hug (GLP) und Jörg Bruckner (parteilos) in der Aula des Rebsamenschulhauses in Romanshorn. Bild: Annina Flaig

«Was läuft eigentlich gut in Romanshorn?» und «Welches Problem muss man dringend angehen?» Das wollte Gesprächsleiter Markus Bösch am Podium der Interpartei am Montagabend von den fünf Frauen und Männern wissen. Auch die rund 75 anwesenden Wählerinnen und Wähler konnten ihre Fragen stellen.

Nadja Bolliger will eine Mehrzweckhalle

Der 24-jährigen Nadja Bolliger (FDP) gefällt die Entwicklung rund um den Hafen mit der Hafenlounge und dem neu eröffneten saisonalen Gastrobetrieb Gustav Kahn. Die Sachbearbeiterin im Bereich Finanzen sagt: «Ich will mich dafür einsetzen, dass es so weiter geht.» Sie ist aktives Mitglied des Musikvereins Romanshorn, will sich für Vereine und die Jugend einsetzen und wünscht sich möglichst bald eine Mehrzweckhalle.

Nadja Bolliger, 24-jährig, FDP. Bild: afl

«Es kann nicht sein, dass unsere Vereine nach Salmsach gehen müssen, um eine Turnunterhaltung oder ein Konzert des Musikvereins veranstalten zu können.»

André Vrecer will Leute mit Kaufkraft anziehen

André Vrecer, 53-jährig, parteilos. Bild: afl

Der 53-jährige André Vrecer (parteilos) stört sich daran, dass alle über das Presswerk, das Summerdays und Arbon Classics sprechen.

«Ich will, dass die Gesellschaft über Romanshorn redet.»

Die Lokomotive am Arbon Classics stamme aus dem Locorama, viele Autos aus dem Autobau. «Andere profilieren sich mit schönen Ausstellungen. Das können wir auch.» Der selbstständige Unternehmers und Geschäftsführers der Werft 52 in Romanshorn will mit bestehender Infrastruktur mehr Einnahmen generieren. Eine Möglichkeit sieht er im Sport. Man könnte nationale und internationale Wettkämpfe veranstalten. «Dann bringen wir Leute mit Kaufkraft zu uns.»

Jörg Bruckner will investieren

Der 49-jährige Jörg Bruckner (parteilos) mag die Leute auf der Verwaltung. «Die sind zugänglich.» Ansonsten sieht er nicht alles so positiv:

Jörg Bruckner, 49-jährig, parteilos. Bild: afl

«Romanshorn muss dringend investieren.»

Potenzial sieht er an vielen Orten, zum Beispiel beim Hafen, wo es mit dem Hotelprojekt und dem Abenteuerspielplatz nicht vorwärts gehe. Auch das Kornhaus, in dem er mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn wohnt, sei ziemlich leer. Er sei kein Politiker, sondern ein Bürger, der etwas anpacken will und freut sich darüber, dass gleich fünf Personen um den Sitz im Stadtrat kandidieren: «Wir haben extrem unterschiedliche Profile.» Beruflich hat er seine Professur in Betriebswirtschaftslehrer abgegeben und arbeitet aktuell als Personalentwickler bei Raiffeisen Schweiz.

Celina Hug will mehr Transparenz

Die 25-jährige Celina Hug ist Gründerin der Thurgauer Sektion der GLP Frauen, welche sie im Co-Präsidium leitet. Im Alter von 18 Jahren habe sie Romanshorn fluchtartig verlassen. Jetzt lebe sie wieder gerne hier, weil es eine positive Entwicklung rund ums Hafenbecken gebe. Im Winter sei die Stadt aber nach wie vor ausgestorben. «Wenn ich nach Arbon zum Presswerk schaue, vermisse ich das in Romanshorn.» Hug arbeitet in Arbon bei der Forster Profilsysteme AG als Digital-Marketing-Managerin, ist ein Fan des neuen Öffentlichkeitsgesetzes und sagt:

Celina Hug, 25-jährig, GLP. Bild: afl

«Ich will mich im Stadtrat dafür einsetzen, dass unangenehme Sachen aktiver der Bevölkerung kommuniziert werden.»

Raphael von Büren will Provisorien beseitigen

Der 38-jährige Raphael von Büren (parteilos) ist Vater von vier Kindern und findet die Wohnqualität in der Hafenstadt extrem hoch. Den Spartenleiter im Bereich Spielplätze bei der Firma Stutz AG stört, dass der Badi-Spielplatz teilweise gesperrt und kaputt ist. Weiter ärgern ihn die Provisorien im Hafenbecken.

Raphael von Büren, 38-jährig, parteilos. Bild: afl

«Der Stadtrat muss sich die Frage stellen, ob die Bevölkerung wirklich lauter Container will, die bei schlechtem Wetter geschlossen bleiben.»

Das frei werdende Ressort Freizeit und Sport bilde genau das ab, was er nicht nur als sein Beruf, sondern seine Berufung ansehe. Als gelernter Schreiner, Maurer und Hochbautechniker, würde er sich aber auch im Ressort Bau zu Hause fühlen.

Gewählt wird am 19. Juni Die Ersatzwahl für den Romanshorner Stadtrat ist am 19. Juni. Sie wird nötig, weil Tamara Wiedermann-Gambarte krankheitshalber als Stadträtin im Ressort Freizeit und Sport zurückgetreten ist. Wiedermann erkrankte im Januar am Coronavirus und hat noch immer mit dessen Folgen zu kämpfen. Das Ressort Freizeit und Sport umfasst die Bereiche Vereinskontakte, Jugendpolitik, Jugendraum, Sport- und Bewegungsförderung sowie Sport- und Freizeitanlagen mit dem Bootshafen und den Parkanlagen. Diese werden derzeit von der regulären Stellvertreterin, Stadträtin Melanie Zellweger, übernommen. (afl)