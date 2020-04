Amriswiler Stadtrat genehmigt Kredit für Planung von Alterswohnungen Auf dem Areal neben den Alterswohnungen soll es weitere zwei Dutzend solcher Wohneinheiten geben. 06.04.2020, 16.30 Uhr

Die Liegenschaft an der Alleestrasse 11 ist im Besitz der Gemeinde. Hier sollen zwei Dutzend neue Alterswohnungen entstehen. (Bild: PD)

(red) Seit der Einführung des Zusatzangebots «Betreutes Wohnen» im Jahr 2007 ist die Nachfrage nach Alterswohnungen nochmals deutlich gestiegen. Wohnungen mit Services liegen im Trend und werden von Branchenkennern als Wohnform der Zukunft gesehen, weil damit das bei der älteren Bevölkerung vorhandene Bedürfnis nach selbstbestimmtem Wohnen und Sicherheit kostengünstig abgedeckt werden kann.

Deshalb beschloss die Betriebskommission APZ schon im Dezember 2018, eine Machbarkeitsstudie für den Bau von rund 25 neuen Alterswohnungen mit Betreutem Wohnen in Auftrag zu geben und bei einer positiven Beurteilung beim Stadtrat einen entsprechenden Projektierungskredit zu beantragen.

Brockenstube muss weichen

Durch das starke Wachstum in den letzten Jahren sucht die Spitex Oberthurgau neue Büroräume. Die jetzige Lösung mit drei verschiedenen Standorten auf dem APZ-Areal ist längerfristig wenig sinnvoll. Der steigende Raumbedarf wurde in der Machbarkeitsstudie berücksichtigt. Mit einem Neubau sollen nebst den zwei Dutzend Alterswohnungen auch noch rund 500 Quadratmeter Bürofläche im Erdgeschoss für die Spitex geschaffen werden. Das neue Gebäude soll auf den gemeindeeigenen Grundstücken Nr. 1970 und 1790 an der Ecke Alleestrasse-Egelmoosstrasse realisiert werden, wo derzeit die Brockenstube des Frauenvereins untergebracht ist. An dieser Stelle steht eine Fläche von etwa 55 mal 29 Metern zur Verfügung.

Für die Fortsetzung der Planungsarbeiten hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 17. März einen Projektierungskredit von 150'000 Franken bewilligt. Folgende Personen wurden in die Baukommission Neubau Alterswohnungen gewählt: Stadtrat Erwin Tanner (Präsident), Stadtpräsident Gabriel Macedo, die Stadträte Sandra Reinhart und Richard Hungerbühler, Michael Bühler (buffonibühler AG, Projektleiter), Joachim Düring (Sachbearbeiter Bauverwaltung, Kostenkontrolle), Ruedi Elsener (Bauherrenberater), Dominique Nobel (Leiter APZ), und Andrea Moser (Sachbearbeiterin Sekretariat APZ, Protokoll).