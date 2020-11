Stadträtin Veronica Bieler-Hotz über die Probleme am Bahnhof Weinfelden: «Auf die Freizeitgestaltung von Asylsuchenden haben wir keinen Einfluss» Stadträtin Veronica Bieler-Hotz und Sozialamt-Leiter Jürg Bruggmann nehmen Stellung zur Situation am Bahnhof Weinfelden. Lösungen für das Problem mit herumlungernden Gruppen haben sie aber auch keine. Mario Testa 19.11.2020, 04.30 Uhr

Stadträtin Veronica Bieler-Hotz im Büro des Sozialamtsleiters Jürg Bruggmann. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 17. November 2020)

Der Bahnhof Weinfelden sorgt für Schlagzeilen. Nach zwei Übergriffen in den vergangenen Wochen fordern drei SVP-Politiker Lösungen, damit sich am Bahnhof weniger Randständige und Asylbewerber aufhalten. Auch die Stadt Weinfelden müsse etwas tun, fordern die Verfasser des offenen Briefes.

«Grundsätzlich ist nicht jeder Dunkelhäutige auch ein Asylbewerber. Und rumlungern tun die wenigsten. Das müssen sich alle bewusst sein», sagt Veronica Bieler-Hotz. Die Stadträtin leitet das Ressort Soziales, dem auch das Asyl- und Flüchtlingswesen unterstellt ist. Sie verstehe auch, dass die jungen Männer ein Bedürfnis haben, sich zu treffen, unter Ihresgleichen zu sein.

«Und wenn sie finanziell nicht gut gebettet sind, suchen sie sich eine günstige Art eines Treffs – ein Bier aus dem Laden ist günstiger als in der Beiz.»

Trotzdem wolle sie vor dem Problem am Bahnhof nicht die Augen verschliessen. Aber dazu müsste man zuerst einmal wissen, ob die Männer, welche sich dort aufhalten, überhaupt in Weinfelden wohnen. «Das wäre sicher sinnvoll, zu wissen, die Umsetzung aber sicher schwierig. Es kommen auch welche aus anderen Gemeinden hierher, und auf sie können wir keinen Einfluss nehmen.»

Auch bei den in Weinfelden lebenden Asylsuchenden sei eine Einflussnahme aber schwierig.

«Jeder Mitbürger darf sich frei bewegen. Und auf ihre Freizeitgestaltung haben wir keinen Einfluss.»

Ermuntern geht, Verpflichten nicht

In Weinfelden leben 14 vorläufig Aufgenommene, sechs Asylsuchende werden derzeit vom Sozialamt unterstützt. «Vier von ihnen sind tagsüber beschäftigt, arbeiten oder machen eine Lehre. Einer ist momentan im Gefängnis und einer hat keine Beschäftigung. Ob sich von diesen sechs auch welche am Bahnhof aufhalten, wissen wir nicht», sagt Bieler-Hotz. Sollte es so sein, könnten die Betreuer sie ermuntern, woanders hin zu gehen, Verpflichten gehe aber nicht.

«Sie geniessen dieselben Freiheiten wie andere Einwohner auch.»

Sie erachte es als sehr wichtig, diese Freiheit auch zu erhalten, «auch wenn ich gewisse Ängste und Vorbehalte in der Bevölkerung verstehen kann.»

Beschäftigung schafft Tagesstruktur

In der Praxis kümmert sich Sozialamtsleiter Jürg Bruggmann mit seinem Team um Asylsuchende, welche auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Und er sagt: «Mit dem Mahnfinger Einfluss nehmen, geht nicht. Wir versuchen, die Leute in eine Lehre zu bringen oder in eine Beschäftigung, dann haben sie schon gute Strukturen. Aber was sie in der Freizeit machen, steht ihnen frei.»

Am Bahnhof Weinfelden und auf dem gegenüberliegenden Platz halten sich Abends oft Asylsuchende und Randständige auf. Bild: Andrea Stalder

Die Möglichkeit, den jungen Männern – Einheimischen und Ausländern – anderswo als am Bahnhof einen Treffpunkt anzubieten, erachtet Veronica Bieler-Hotz als schwierig. «Wir haben das schon diskutiert im Stadtrat, auch der offene Brief wird sicher zu neuen Diskussionen führen. Aber wir sind da schon eher zurückhaltend, Infrastruktur lockt auch immer viele Menschen von ausserhalb an.» – «So ist ja auch der Platzspitz in Zürich entstanden», ergänzt Jürg Bruggmann.

«Die Erfahrung hat gezeigt, dass Vertreiben am wirksamsten ist, auch wenn ich davon kein Freund bin.»

Aber ob und wie das geschehen könnte, sei schwierig zu sagen.

Fehlende Perspektive fördert Alkoholkonsum

Dass der Alkoholkonsum von den Gruppen am Bahnhof ein Problem ist, sei unbestritten – und auch zu erklären, sagt Jürg Bruggmann. «Alkohol ist bei eritreischen Männern häufig ein Problem. Sie kommen hierher, um Geld zu verdienen und in die Heimat zu schicken.» Oft gelinge das jedoch nicht. «Und wenn man keine Perspektive mehr hat, ist Alkohol schnell mal ein guter Helfer.»

«Da gibt es kaum Unterschiede zwischen Muslimen und Christen, Ausländern und Schweizern.»

Im Gespräch mit Bieler-Hotz und Bruggmann zeigt sich, dass sie sich eines gewissen Problems am Bahnhof bewusst sind. Einfache Lösungen existieren jedoch nicht. «Das Grundproblem ist, dass beim Bahnhof verschiedene Stellen der Stadt, der SBB und des Kantons mit der Peregrina-Stiftung betroffen sind. Das macht es sehr schwierig», sagt Veronica Bieler-Hotz. «Mein Ressort kann nur einen kleinen Teil zur besseren Handhabung der Situation beitragen.»

Peregrina-Stiftung nimmt Stellung

Der Kanton Thurgau hat die Peregrina-Stiftung mit der Betreuung von Asylsuchenden betreut. Leiterin Susanne Höllwarth nimmt Stellung zur Situation am Bahnhof Weinfelden.

Sehen Sie die Situation am Bahnhof Weinfelden auch als problematisch an?

Susanne Höllwarth, Gesamtleiterin Peregrina-Stiftung. Bild: Nana do Carmo

Susanne Höllwarth: Die Peregrina-Stiftung kann die Verärgerung über die Zustände am Bahnhof sehr gut verstehen. Einzelne Vorfälle sind nicht tolerierbar. Der Peregrina-Stiftung hilft mit, wo möglich, diese Missstände zu beseitigen.

Welche Massnahmen wurden denn ergriffen, um die Situation zu verbessern?

Die Bereichsleiterin der Flüchtlingsbegleitung steht im regelmässigen Austausch mit der Polizei und machte kürzlich mit der Securitas einen Rundgang am Bahnhof. Dabei sprach sie mit unseren Klienten und wies diese darauf hin, wie sie sich zu verhalten haben. Zahlreiche sich dort aufhaltende Personen, gehörten jedoch nicht in die Zuständigkeit der Peregrina und befinden sich ausserhalb unserer Einflussnahme. Aktuell halten sich beispielsweise nur wenige Bewohnende des Durchgangsheimes am Bahnhof auf.

Was können Sie aber tun bei ihren Klienten?

Die Peregrina-Stiftung verzeigt Verfehlungen, von denen sie Kenntnis hat, konsequent und meldet Verdachtsfälle der Polizei. Wir suchen das Gespräch, wenn sich ein Klient unangemessen verhält und sanktionieren, wo angebracht, im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten. Leider können wir und die Polizei nicht verhindern, dass gewisse Klienten und Personen trotz intensiver Gespräche und Wegweisung zurückkehren und sich erneut schlecht benehmen. Wenn kein Haftgrund vorliegt, kann die Bewegungsfreiheit einer Person nur bedingt eingeschränkt werden.

Welchen Einfluss können Sie auf den Aufenthaltsort ihrer Klienten nehmen?

Die Peregrina-Stiftung bietet Tagesstrukturen, wie Deutschunterricht oder das Beschäftigungsprogramm Wald, welche den Asylsuchenden einen geregelten Tagesablauf ermöglichen. Damit kann ein «Herumlungern» so gut wie möglich verhindert werden. Anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge finden eine Tagesstruktur in den Integrationsmassnahmen oder bei einer Lehre oder Arbeit. Auf den Aufenthaltsort in der Freizeit haben wir aber wenig Einfluss, machen aber Vorschläge beispielsweise zu Vereinsaktivitäten.

Können Sie gegen ihre Klienten Rayonverbote erwirken?

Die Peregrina-Stiftung hat bei der Kantonspolizei die Anfrage getätigt, ob Rayonverbote eine allfällige Lösungsstrategie wären. In Kreuzlingen gibt es diese Praxis bereits. Diese Anfrage ist in Abklärung. Auch mit der Gemeinde haben Kontakte diesbezüglich stattgefunden.



Wären Sie offen für einen runden Tisch zum Thema?

Ja, dafür ist es auch noch nicht zu spät. Ein runder Tisch erlaubt eine differenzierte Betrachtungsweise und beugt Pauschalurteilen vor. Realistische und rechtsverträgliche Handlungsmöglichkeiten können dargelegt und eine gemeinsame Lösungsfindung in diesem Rahmen angestrebt werden.