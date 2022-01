Widerstand gegen Arboner Zentrumsüberbauung

Stadtplanung «Die Bedürfnisse der Bevölkerung kommen zu kurz»: Warum die Grüne Heidi Heine die geplante Zentrumsüberbauung in Arbon bekämpft Die Stadt vergebe eine riesige Chance, wenn sie dem 70-Millionen-Projekt am 13. Februar mit einer Zonenplanänderung den Boden bereite. Der geplante «Stadthof» trage den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht Rechnung, es schaffe kein lebens- und liebenswertes Quartier und es sei nicht nachhaltig. Die Parlamentarierin fordert einen städtebaulichen Neuanfang unter Einbezug anderer brach liegender Flächen wie der «Metropol»-Parzelle. Markus Schoch Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.30 Uhr

Heidi Heine vor dem grossen Parkplatz beim Klarahof. Hier soll die neue Überbauung zu stehen kommen. Bild: Markus Schoch

Heidi Heine beschäftigt sich seit drei Jahren intensiv damit, wie das brach liegende Gelände zwischen Webschiffkreisel, Novaseta und Hamel zu einem pulsierenden Stadtteil werden kann, wo sich die Bevölkerung trifft, lebt und arbeitet. Die Grüne hat in dieser Zeit sogar eine halbjährige universitäre Weiterbildung in urbanem Städtebau absolviert, um sich das nötige Wissen anzueignen und den Horizont zu weiten. Schnell ist ihr dabei klar geworden: Die geplante, 2017 aus einem Studienwettbewerb hervorgegangene Überbauung mit dem Namen «Stadthof» ist nicht das, was Arbon braucht und die Stadt weiter bringt.

Heine will das 70-Millionen-Projekt der Seewarte AG verhindern, um den Weg für eine bessere Lösung frei zu machen. «Wir verbauen uns eine riesige Chance.» Sie sagt deshalb Nein zur Teilzonenplanrevision, die den Bau des «Stadthofes» möglich machen soll. Die Vorlage kommt am 13. Februar zur Abstimmung und ist weitgehend unbestritten. Bei der Debatte im Parlament kurz vor Weihnachten war Heine die einzige, die Nein sagte. Selbst ihre Fraktionskolleginnen und -kollegen liessen sie im Stich. Mittlerweile hat innerhalb ihrer Partei aber ein Umdenken eingesetzt. Die Grünen lehnen die Pläne jetzt ebenfalls ab, nicht jedoch die SP als Bündnispartner.

So baut heute niemand mehr

Arbon habe an dieser Top-Lage etwas Besseres verdient als «Schachteln mit Wohnungen», die in der Hauptsache den Interessen des Investors dienen, sagt Heine, die mit Blick auf den Urnengang in zwei Wochen eine Website gestaltet hat.

«Die Bedürfnisse der auf Konsumentinnen und Konsumenten reduzierten Menschen werden mit dem vorliegenden Projekt ausser Acht gelassen, und die Umwelt nimmt Schaden.»

Beides ist für Heine inakzeptabel, weil völlig aus der Zeit gefallen. So baue heute niemand mehr, der sich seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst sei.

Dass es die Seewarte AG trotzdem tue, obwohl sich die Firma nachhaltiges Wirtschaften auf die Fahne geschrieben habe und es die Verantwortlichen eigentlich besser wissen müssten, sei dem Umstand geschuldet, dass die Pläne schon relativ alt seien und deren Ausarbeitung Zeit und Geld gekostet hätten. Heine ist aber sicher: Ist die Grundeigentümerin gezwungen, neu anzufangen, wird sie sich den Anliegen der Öffentlichkeit nicht verschliessen. Und wenn nicht, werde es in Zeiten von Negativzinsen ein Leichtes sein, neue Investoren zu finden, «die sich gerne an so einer einzigartigen Zentrumslage eine Reputation mit Ausstrahlung verschaffen und auf eine nachhaltige Lösung mit stärkerer Ausrichtung auf das Gemeinwohl einlassen», sagt Heine. Die Befürworter des «Stadthofes» bezweifeln diese Aussage.

Visualisierung der geplanten Überbauung mit dem Namen «Stadthof». Bild: PD/Nightnurse Images AG

Beete, Bühne und Bäume

Heidi Heine träumt von einer Überbauung mit begrünten Nischen, Beeten und attraktiven Durchgängen, einer bespielbaren Bühne im Freien, vielfältigen Sitzgelegenheiten unter Bäumen sowie Geschicklichkeitsspielen, Verstecken für Kinder oder einer Eisbahn im Winter. Zur Belebung des Ortes beitragen könnten ausserdem Unterhaltungsangebote wie ein Kino, Bars oder Kreativwerkstätten, wo die Bevölkerung selber Hand anlegen kann. Heine sagt:

«Entstehen soll ein ruhiges, aber am Abend belebtes Quartier mit angenehmer Beleuchtung.»

Mit dem «Stadthof» werde all das nicht Wirklichkeit. «Er wird nach Ladenschluss hermetisch abgeriegelt.»

Platz geben soll es auch für Vereine und soziokulturelle Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Jugend- und Quartiertreffpunkte. Heine stellt sich ein buntes und lebendiges Zentrum für Jung und Alt vor. «Viel grün und blau, weniger grau», sagt sie. Einer baulichen Verdichtung will sie sich nicht verschliessen. Ihrer Meinung nach sind sogar Hochhäuser an diesem Standort notwendig, und zwar wenn möglich aus Holz oder anderen ökologischen Baustoffen. «Anzustreben ist eine Netto O Bauweise.»

Der ehemalige Oscar Weber steht heute weitgehend leer. Bild: Markus Schoch

Die Vision Museums-Tangente 5.0

Heine geht es aber nicht nur um den «Stadthof», sondern um viel mehr. Sie fordert eine städtebauliche Neukonzeption weit darüber hinaus. In die Überlegungen einbezogen haben will sie auch das «Metropol»-Gelände, die Brachen rund um das geplante Historische Museum des Kantons im Saurer WerkZwei und die Parzelle auf Steinacher Boden, wo die HRS ein Hochhaus bauen wollte, es nun aber nicht darf. Heine spricht von der Vision Museums-Tangente 5.0.

All diese Gebiete seien verkehrstechnisch für Velofahrer und Fussgänger clever zu verbinden und durch Angebote für Start-ups und andere Unternehmer attraktiv zu gestalten. Heine denkt an Testlabors, Co-Working-Spaces, Werkstätten oder Gemeinschaftsräume. «Bedürfnisse späterer Nutzerinnen und Nutzer sowie der Bevölkerung sollten in einem abgekürzten, aber intensiv konzentriertem Prozess erfasst werden.»

Wie weiter bei einem Nein?

Heidi Heine Bild: Markus Schoch

Wie es bei einem Nein am 13. Februar zur Teilzonenplanrevision weiter gehen würde, ist offen. Denkbar ist, dass der Stadtrat die angedachten Änderungen auf dem «Stadthof»-Areal bei der Abstimmung über die gesamte Ortsplanungsrevision nochmals bringt. «Es wäre auf jeden Fall eine schwierige Situation», sagt Stadtpräsident Dominik Diezi, ohne näher auf die möglichen Varianten einzugehen.

Es bräuchte so oder so sicher ein neues Projekt, dessen Ausarbeitung Zeit benötigt. Für Heine muss sich Arbon diese Zeit nehmen. In einer Übergangsphase lasse sich das Gelände mit Zwischennutzungen wie beim Güterbahnhof-Areal in St. Gallen beleben.

«Stadthof» Wohnungen und Gewerbeflächen «Stadthof» Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Sockelbau von 111 Metern Länge und 77 Metern Breite. Im ersten Obergeschoss ist in der Mitte ein Innenhof ausgestaltet, der bepflanzt wird. Die vier Eckbauten sind zwischen 19 und 28 Meter hoch. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss werden auf einer Fläche von rund 7500 Quadratmetern Gewerbe-, Dienstleistungs- und Büroräume zur Miete angeboten. Als Ankermieter konnten die Seewarte AG die Migros gewinnen. In den Eckbauten sind 84 Mietwohnungen geplant.

