Kreuzlingen: Bodensee-Arena benötigt mehr Geld von der Stadt

Stadtparlament «Es ist auch ein Grundsatzentscheid über die Zukunft»: Die Kreuzlinger Bodensee-Arena braucht mehr Geld Massnahmen um die Brandschutz-Vorschriften einzuhalten, sind nur ein Problem: Die Eis- und Eventhalle muss sich fit machen und das wird die Stadt teuer zu stehen kommen. Urs Brüschweiler 01.07.2021, 16.45 Uhr

Die Geschichte der Bodensee-Arena begann im Jahre 1977 mit einer gedeckten Kunsteisbahn. Heute ist sie eine multifunktionale Sport- & Eventlocation. Bild: Donato Caspari

Die Bodensee-Arena ist aus finanzieller Sicht ein Loch ohne Boden. Die Kreuzlinger Stadträtin Dorena Raggenbass will eine solche Aussage nicht akzeptieren. Bedarf und Nutzen der Sport- und Eventhalle seien klar vorhanden und anerkannt. Stadtpräsident Thomas Niederberger ergänzt:

«Es gibt in der ganzen Schweiz keine Eishalle, die ohne Subventionen betrieben werden kann.»

Klar ist aber, der Unterhalt der Bodensee-Arena ist teuer. Die Stadt Kreuzlingen als alleinige Eigentümerin schoss in den vergangenen 14 Jahren knapp 13 Millionen Franken in Betrieb, Unterhalt und bauliche Entwicklung der Halle. Und nun ist wieder der Zeitpunkt gekommen, an welchem hohe Beträge nötig werden und die Infrastruktur zukunftsfähig zu machen.

Grobkostenschätzung von 8,6 Millionen Franken

2019, nach dem Auszug des Schweizer Fernsehens, leitet der Stadtrat eine Bestandesaufnahme in die Wege. Aus einer Machbarkeitsstudie folgte eine Grobkostenschätzung für mehrere Bauetappen. 8,6 Millionen Franken stehen dort nun unter dem Strich, angegeben mit einer Genauigkeit von Plusminus 25 Prozent. Das angestrebte Ziel: flexible und multifunktionale Lösungen für beide Bereiche Sport und Event.

Maximal 300 Personen im Moment

Zu oberst auf der Prioritätenliste stehen Brandschutzmassnahmen (circa zwei Millionen Franken), damit die Halle überhaupt wieder für mehr als 1000 Personen zugelassen werden kann. Im laufenden Sommer werden dringende Sofortmassnahmen (für 270'000 Franken) getätigt, damit sich überhaupt bis zu 300 Personen in der Arena aufhalten dürfen. Weiter soll ein Teil der Tribünen im Westen zugunsten neuer Eishockey-Garderoben weichen. Diesbezüglich bestehe seit langem ein akuter Engpass. Der Schwerpunkt der Halle soll nämlich künftig vermehrt bei der sportlichen Nutzung liegen. Angedacht sind zudem Umbauten der Infrastruktur, etwa im Foyer oder im Obergeschoss im Ostteil der Halle sowie ein Lager-Anbau oder eine Gruppen-Unterkunft.

Gemeinderat und Volk haben zu entscheiden

Damit die nächsten Schritte in die Wege geleitet werden können und entschieden werden kann, wie viele der Ideen man tatsächlich realisieren möchte, beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat vorerst einen Planungskredit über 350'000 Franken «für die vertiefte Kostenberechnung der baulichen Massnahmen sowie die Erstellung eines Betriebskonzepts und eines Businessplans».

Möglicherweise wirft das Stadtparlament am nächsten Donnerstag bei der Beratung des Planungskredits auch grundsätzliche Fragen zur Zukunft der Bodenseearena auf. Spätestens aber, wenn ein Projektkredit zur Volksabstimmung gelangt – derzeit geht man von einem Termin im September 2022 aus – müssen die Stimmbürger die Frage beantworten, ob sie neue Investitionen gutheissen wollen. Stadtpräsident Niederberger sagt:

«Das wird sicher auch eine Grundsatzfrage werden, ob Kreuzlingen weiterhin eine solche Halle betreiben will.»