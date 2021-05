Stadtparlament Ein Kompromiss fürs Gemeinwohl: Der Kreuzlinger Gemeinderat sagt Ja zu einer «grünen» Ortsplanungsrevision, auf welche die Investoren «plangen» Der Meilenstein in der Stadtentwicklung ist glatt durchs Stadtparlament gegangen. Nun lauft die Referendumsfrist, ansonsten liegt der Ball beim Kanton zur Bewilligung. Urs Brüschweiler 06.05.2021, 22.13 Uhr

Die Wiese vor dem Schloss Brunnegg in Kreuzlingen gehört nach der Ortsplanungsrevision in die Freihaltezone. Bild: Andrea Stalder 22.8.2019

Die Diskussionen hatten sich rasch erschöpft. So umfangreich und vielfältig das Ergebnis der jahrelangen Arbeit für die Kreuzlinger Ortsplanungsrevision war, so klein war letztlich am Donnerstagsabend der Handlungsspielraum des Gemeinderates. Ja, Nein, oder Rückweisung waren die einzigen Optionen. Wie die Votanten der Fraktionen auch unisone betonten, handle es sich bei der sogenannten Rahmennutzungsplanung immer um einen Kompromiss.