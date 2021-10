Stadtparlament Der Kreuzlinger Partysommer hat ein Nachspiel: Die SVP verlangt die Aufarbeitung der Vorkommnisse im Seeburgpark und bei den Lengwiler Weihern Littering und Vandalismus waren während des «Coronasommers 2021» zahlreich zu beklagen. Die Volkspartei stellt dem Stadtrat kritische Fragen zu den unschönen Schlagzeilen und will den Mehraufwand für Stadt und Security wissen. Urs Brüschweiler 16.10.2021, 04.10 Uhr

Hunderte, vorwiegend deutsche Jugendliche, trafen sich in den Sommernächten im Kreuzlinger Seeburgpark zum Feiern. Bild: Facebook

Bei den aktuellen Temperaturen zieht es nicht mal mehr die Härtesten nächtens nach draussen zum Feiern. Der Sommer ist vorbei und damit auch die Outdoor-Partys, welche vor wenigen Wochen und Monaten noch für Furore sorgten in Kreuzlingen.

Sogar ein Sofa wurde einmal im Park entsorgt. Bild: Facebook

Die Konstanzer Jugendlichen, die zu Hunderten in den Seeburgpark strömten, um auf ihre Abis anzustossen, sind jedoch noch nicht vergessen. Genauso wenig wie die anonymen Gruppen, welche öfters die lauschige Grillstelle beim Lengwiler Weiher in eine Diskothek verwandelten, bis Polizei oder Security einschritten. Eingeprägt haben sich – zumindest bei der SVP-Fraktion im Kreuzlinger Gemeinderat – auch die Bilder von Littering und Zerstörung: sei es das entsorgte Sofa im Park, die überquellenden Abfalleimer oder das angezündete und in den Weiher geworfene Holzlagerhäuschen.

Was kostet das Reinemachen?

Judith Ricklin

SVP-Gemeinderätin Bild: PD

«Der Coronasommer 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Sommer, der Kreuzlingen einige Sorgen bereitet und unschöne Schlagzeilen wegen Vermüllung und Vandalismus im Seeburgpark und an den Lengwiler Weihern beschert hat.»

So schreibt es Gemeinderätin Judith Ricklin im Namen der SVP-Fraktion in einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat. Denn «Deckel drauf und Schwamm drüber» ist nicht ihr Motto. Man möchte eine Aufarbeitung der Vorkommnisse und stellt deshalb kritische Fragen. Von Interesse ist der konkrete Mehraufwand. Denn die Mitarbeiter der Stadt Kreuzlingen und insbesondere des Sicherheitsdienstes City-Watch waren zweifellos intensiver beschäftigt als geplant. Miteinbezogen in die Bilanz müssten auch Kosten für die Abfallbeseitigung, Reparaturen und nötige Neuanschaffungen aufgrund von Vandalismus sowohl im Seeburgpark als auch bei den Lengwiler Weihern.

Das Resultat einer lauen Sommernacht im Park. Bild: Facebook

Die Putzequipe ist nicht sowieso unterwegs

Es sei wichtig, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern von Kreuzlingen transparent zu machen, was das Ganze finanziell bedeutet hat, findet Judith Ricklin. Insbesondere weil in der Bevölkerung teilweise die Meinung vorherrsche, dass die «Putzequipe» und der Sicherheitsdienst ja eh schon unterwegs seien und sonst nicht Besseres zu tun hätten, wie die Gemeinderätin festgestellt hat.

Zerstörter Holzunterstand im Lengwiler Weiher. Bild: Facebook

Wohl als Denkanstoss in Richtung des Stadtrates sind weitere Fragen von Seiten der SVP-Fraktion zu verstehen. Sie möchte nämlich wissen, welche Erkenntnisse die Exekutive aus dem Coronasommer 2021 gewonnen hat und welche Massnahmen für den Sommer 2022 geplant werden. Der Herbst sei sicher ein guter Zeitpunkt, um Rückblick zu halten und aus den Vorkommnissen ein Fazit zu ziehen und für die Zukunft besser gerüstet zu sein, schreibt Judith Ricklin und bemängelt die erlebte Reaktionsgeschwindigkeit der Stadtverwaltung:

«Man hatte den Eindruck, dass die Stadt von den Vorkommnissen doch sehr überrascht wurde und es einige Zeit brauchte, bis die Lage befriedigend im Griff war.»

Die Schriftliche Anfrage der SVP-Fraktion wurde an der Gemeinderatsitzung vom 7. Oktober überwiesen. Der Stadtrat hat nun maximal sechs Monate Zeit für eine schriftliche Antwort.