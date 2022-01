Kreuzlinger Landkreditkonto wird reformiert

Stadtparlament Der Geldtopf, um sich begehrte Immobilien zu sichern: Der Kreuzlinger Landkredit wird reformiert Wann dient ein Grundstück der Erfüllung öffentlicher Aufgaben? Diese Frage soll mit einer Reglements-Totalrevision präzisiert werden. Und die Stadt überprüft ihre Liegenschaften, ob sie richtig dem Finanz- oder Verwaltungsvermögen zugeordnet sind. Urs Brüschweiler 21.01.2022, 04.10 Uhr

Blick aus der Luft auf das Schiesser-Areal in Eigentum der Stadt Kreuzlingen. Bild: Reto Martin (22. Juli 2019)

Zuletzt hat der Stadtrat die Liegenschaft «Schlemmerzentrum» mit diesem Geld gekauft. Knapp vier Millionen Franken gab er aus, in der Hoffnung, das Grundstück bald für eine neue Stadthaus-Lösung nutzen zu können. Oder 2016 schnappte sich die Stadt für 3,4 Millionen Franken das Spiegel-Areal an der Nationalstrasse. Die Technischen Betriebe sollten sich hier entwickeln können, so zumindest der damalige Plan.