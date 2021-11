Kreuzlingen: Parbussen und -gebühren sollen Stadtbus finanzieren

Der Kreuzlinger Gemeinderat befindet an seiner Sitzung vom 18. November, die zum ersten Mal im Ulrichshaus an der Gaissbergstrasse 1 stattfindet, auch über das Budget 2022 von Energie Kreuzlingen. Veranschlagt ist ein Ertragsüberschuss von 1,2 Millionen Franken. Den Löwenanteil am Gewinn soll die Sparte Gas beisteuern. Geplant sind im nächsten Jahr zudem Investitionen in Höhe von 8,2 Millionen Franken, davon allein 5 Millionen in der Sparte Elektrizität. (ubr)