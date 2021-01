Stadthaus Initianten eröffnen Abstimmungskampf: «Kreuzlingen steckt mit dem ‹Schlussstein› auf einem steinigen Weg fest» Das Initiativkomitee für die Freihaltung der Festwiese sieht im Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege «zusätzliche Stolpersteine». Es hofft auf ein Ja der Stimmbürger am 7. März, das den Weg zu einer sinnvollen Alternativlösung ebnen würde. Urs Brüschweiler 13.01.2021, 14.45 Uhr

Noch immer stehen die Visiere auf dem Bärenplatz und zeigen, wo das Projekt Schlussstein realisiert werden soll. (Bild: Andrea Stalder - 12. November 2020)

Der Stadtrat zeigte sich am Dienstag erfreut über die Stellungnahme der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD), welche «Grünes Licht» erteile für den Neubau des Stadthauses auf der Festwiese. Das Initiativkomitee, welches die Realisierung eines Gebäudes für die Stadtverwaltung an diesem Standort verhindern will, interpretiert das Schreiben der EKD nun erwartungsgemäss aber ganz anders, wie eine Medienmitteilung zeigt.