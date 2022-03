Kreuzlinger Komitee Freie Festwiese zur zweiten Volksinitiative

Stadthaus «Das ist nur eine Halbumsetzung unserer Volksinitiative»: Warum das Kreuzlinger Komitee Freie Festwiese ein weiteres Volksbegehren nachschiebt Das Stadthausprojekt «Schlussstein» werde unnötigerweise immer noch im Spiel gehalten, moniert das Komitee für eine Freihaltung der Festwiese. Mit ihrer zweiten Volksinitiative wollen die Mitglieder nun eine Tiefgarage unter dem Bärenplatz forcieren und damit die «Illusion» des Baus eines Verwaltungsgebäudes am selben Ort endgültig beerdigen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 29.03.2022, 18.30 Uhr

Peter Müller, Ruedi Anderegg, Xaver Dahinden, Guido Leutenegger, Paul Stähli und Heinrich Osterwalder vom Initiativkomitee «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» luden zum Mediengespräch auf die umstrittene Festwiese. Bild: Urs Brüschweiler

Sie lassen nicht locker. Das Initiativkomitee von mittlerweile zwei städtischen Volksbegehren ist weit davon entfernt, sich mit den aktuellen städtischen Planungen zufrieden zu geben. Und die engagierte Gruppe tut wohl gut daran. Denn ihr Hauptanliegen, die Verhinderung des Baus eines neuen Stadthauses auf der Kreuzlinger Festwiese, ist keinesfalls in trockenen Tüchern.

Ob das Projekt Schlussstein tot, halbtot oder wieder auferstanden ist, darüber wurde jüngst im Stadtparlament heftig diskutiert. Hohe Lautstärke, einige Gehässigkeiten, es ging gar bis zu Klageandrohungen wegen der Verbreitung von Unwahrheiten, prägten die Ratsdebatte. Jost Rüegg, der dabei an vorderster Front miteiferte, war nun am Mediengespräch des Komitees am Montag nicht dabei. «Im Sinne der Initiative und in gegenseitiger Absprache», wie Xaver Dahinden zu Beginn klarstellte.

Bundesgericht lehnt Stimmrechtsbeschwerde ab Die Volksabstimmung vom 27. November 2016 sei im Übrigen noch gar nicht gültig, rief Jost Rüegg dem Stadtrat an der letzten Gemeinderatssitzung zu. Vor mittlerweile sechseinhalb Jahren bewilligten die Kreuzlinger mit knappen fünf Stimmen Mehrheit den 47,5 Millionen-Kredit für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes auf dem Bärenplatz. Rüegg bezog sich dabei auf seine Stimmrechtsbeschwerde, welche seither durch alle Instanzen ging. Wie die Stadt Kreuzlingen am Montag mitteilt, hat sie das Bundesgericht nun letztinstanzlich und vollumfänglich abgewiesen. Somit ist nun bestätigt, dass die damalige Volksbotschaft korrekt verfasst war und die Stimmbürger dem Kreditbegehren für das Stadthaus auf der Festwiese rechtsgültig zugestimmt haben. (ubr)

Stadtrat hält an einer Illusion fest

Eine «Bombe» hätten sie zwar nicht zu verkünden, aber sie wollten ihre Sicht auf die ganze Angelegenheit Stadthaus und Tiefgarage darlegen. Eine Causa, welche mittlerweile von Ränkespielen geprägt ist und tatsächlich undurchsichtig geworden ist. Das Komitee sieht die Schuld dafür erwartungsgemäss nicht bei sich, sondern bei der Exekutive. Xaver Dahinden sagt:

«Mit dem unentschlossenen Festhalten an dieser Illusion (gemeint ist das Projekt Schlussstein, Anmerkung der Redaktion), lädt der Stadtrat zum Verwirrspiel und zum Tanz auf mehreren Hochzeiten ein.»

Xaver Dahinden, Initiativkomitee «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz». Bild: PD

Mit der Annahme der Volksinitiative zur «Freihaltung der Festwiese» am 7. März 2021 sei aus ihrer Sicht die Lage klar: «Auf die Festwiese kommt kein Verwaltungsgebäude zu stehen», betont Peter Müller.

Der Stadtrat und eine Mehrheit des Gemeinderates stellen sich tatsächlich auf den Standpunkt, dass die Stimmbürger mit der Annahme der Initiative lediglich der Exekutive den Auftrag erteilt haben, ein Alternativprojekt zu erarbeiten. Ein solches wurde nun auch am Standort des heutigen Stadthauses am Boulevard und an der Marktstrasse in die Wege geleitet. Im Gemeinderat am 17. März wurde spätestens klar, der Stadtrat und die meisten Fraktionen wünschen sich, dass bei einer künftigen Abstimmung über das Alternativprojekt die Bürger zwischen diesem und dem «Schlussstein» wählen können.

Rechtsgutachten lösen noch mehr Diskussionen aus

Zu dieser und verwandten Fragen existieren mittlerweile vier Rechtsgutachten. Dass der Titel der angenommen Volksinitiative «zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» selbst rechtliche Wirkung entfaltet, oder lediglich der Initiativtext, darüber gehen die Meinungen und Interpretationen dennoch diametral auseinander.

Klar ist, Stadt- und Mehrheit des Gemeinderates zielen auf eine Gegenüberstellung des alten und neuen Projektes. Das Initiativkomitee nennt das ein «Hin und Her» oder «Geschwätz». «Seit diesem Tag (dem 7. März 2021, Anmerkung der Redaktion) wird versucht, die Initiative nur halb umzusetzen», sagt Xaver Dahinden.

«Wenn ein Alternativprojekt optimale Erfolgschancen haben soll, muss das Luftschloss zuerst aufgegeben werden.»

Eine Art Durchsetzungsinitiative

Und weil dies die Stadtoberen nicht freiwillig machen, lancierte das Komitee Ende April 2021 eine zweite Volksinitiative «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz». 794 gültige Unterschriften kamen zu Stande, die Abstimmung findet voraussichtlich am 25. September statt. Peter Müller sagt:

«Mit dem Ja zur Initiative kommt der Stadtrat nicht mehr darum herum, den Tod des Schlusssteins endlich auch öffentlich einzugestehen.»

Peter Müller, Initiativkomitee «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz». Bild: Andrea Stalder

Und Xaver Dahinden betont: «Unsere zweite Initiative bringt Klarheit. Wenn sie angenommen wird, ist der Schlussstein auch juristisch ein für allemal beerdigt.»

Juristisch betrachtet dürfte diese Schlussfolgerung aber ebenso strittig sein, wie bei der Frage nach der Freihaltung der Festwiese. Man könne den Schlussstein erst abschreiben, wenn entweder ein Alternativprojekt für das Stadthaus vom Volk bewilligt wird oder ein neues Projekt für eine Tiefgarage unter der Festwiese, hiess es jüngst aus dem Stadthaus aufgrund eines der besagten Rechtsgutachten.

Mit gutem Willen ginge alles ganz schnell

Für das Initiativkomitee sind diese Erwägungen ermüdend. Paul Stähli sagt:

«Es braucht politischen Willen und es muss Schluss sein mit dem Taktieren.»

Paul Stähli, Initiativkomitee «Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz». Bild: Reto Martin

Eine von allen Seiten unbestrittene Tiefgarage unter dem Bärenplatz könnte bereits Mitte 2025 eröffnet werden. Man müsse nur das Projekt Dialogos von 2007 hervornehmen, anpassen und realisieren. Der Stadtrat hatte dieses Vorgehen in der letzten Gemeinderatsbotschaft abgelehnt und stattdessen auf die Durchführung eines neuen Projektwettbewerbs gesetzt. Dass ein neuer Wettbewerb unumgänglich ist, sei «an den Haaren herbeigezogen», sagt Peter Müller.

Guido Leutenegger ist ebenso überzeugt, dass es politische Lösungen braucht und keine juristischen. «Spätestens mit der Annahme der Initiative muss etwas gehen auf der Festwiese.» Und Heinrich Osterwalder - wie betont wurde, der eigentliche Erfinder der Volksinitiative – sagt:

«Je schneller die Blechkisten unter dem Boden sind, desto schneller erhalten wir eine grüne Oase im Zentrum Kreuzlingens.»

