Stadtbach Megaprojekt Giessen-Revitalisierung: Mitten im Weinfelder Stadtzentrum soll eine Strasse 20 Meter weichen, damit der Bach mehr Platz hat Das Weinfelder Bauamt hat ein Vorprojekt ausgearbeitet, das dem Stadtbach Giessen mehr Platz und einen natürlichen Bachlauf geben soll. Rund 3,65 Millionen Franken soll das Projekt kosten und die Umlegung eines Strassenlaufs beinhalten. Sabrina Bächi Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehr Platz und weniger Beton: Der Giessen soll natürlicher fliessen und so auch weniger Algen haben. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 19. Juli 2019)

Giessen Revitalisierung – das ist vorgesehen: Bach soll zwischen Amriswiler- und Felsenstrasse revitalisiert werden

Kanalisierte und begradigte Flussrichtung des Giessens soll aufgehoben werden

Künstliche Gewässerverbauung wird aufgelöst

Gewässerraum wird neu definiert

Zugängliche Erlebniszonen sollen geschaffen werden

Gehweg entlang des Bachs

Ausscheiden von Naturbereichen für Fauna und Flora

Wasserdurchfluss erhalten und verbessern

Algenbildung und Geruchsemissionen verhindern

Wer in Weinfelden wohnt, dem geht das Herz kaum auf, wenn er oder sie das Wort «Giessen» hört. Der Stadtbach ist nämlich alles andere als eine Schönheit. Im Sommer führt er so wenig Wasser und so viele Algen, dass es zuweilen auch stinkt. Und auch im Winter macht der Stadtbach mit den Betonverbauungen keine allzu grosse Falle. Das soll sich nun ändern. Wenn es nach Stadtrat Daniel Engeli, zuständig für das Ressort Tiefbau, geht, bereits in fünf Jahren. Zum einen ist die Stadt verpflichtet, den Gewässerraum rund um den Giessen auszuscheiden.

Zum anderen soll auch der Hochwasserschutz durch die Revitalisierung gewährleistet werden. Doch Engeli und das Team vom Bauamt haben grössere Pläne. Das vorliegende Projekt zeigt, dass der Giessen zu einem Naherholungsgebiet, zur grünen Lunge und zum Fussgängerparadies werden soll. Dazu wird die Revitalisierung in mehrere Abschnitte unterteilt. Der erste Teil von der östlichen Stadtgrenze bis zur Amriswilerstrasse ist bereits umgesetzt. In einem zweiten Teil soll nun der Abschnitt zwischen Amriswilerstrasse und Felsenstrasse realisiert werden.

20 Meter mehr Platz für den Giessen

Alles anzeigen

Bei der Revitalisierung sollen jedoch nicht nur die Betonplatten weg. Der Bach soll auch mehr Platz erhalten. Etwa zwischen der Brauereistrasse und dem Bahnübergang. Dort soll die Freiestrasse, wenn es nach den Plänen der Stadt geht, eine Kurve in die Freudigerwiese machen und dem Bach rund 20 Meter mehr Platz verschaffen. «Damit kann der Bach dort natürlich mäandrieren. Es sind auch mehrere Bäume vorgesehen», sagt Stadtrat Daniel Engeli. Der Grund, weshalb gerade die Freiestrasse dem Bach so viel Platz einräumen soll, erklärt Roger Weber vom Tiefbauamt:

Roger Weber. Bild: Mario Testa

«Die Freudigerwiese gehört der Stadt und die Freiestrasse muss in diesem Bereich sowieso saniert werden.»

Daher würden Sanierungskosten auf die Stadt zukommen. Die Leitungen müssten erneuert werden und auch der Streifen für den Langsamverkehr, sprich ein Trottoir für Velo und Fussgänger, soll erweitert werden. Einzig müsste man noch abklären, ob die Strasse auch mit einer Kurve für die Sondertransporte immer noch möglich wäre. «Wir haben in der Vorprojektphase mit den Anstössern gesprochen. Sei es Privateigentümer oder Körperschaften wie die katholische Kirche, die Oberstufe oder WWF», sagt Engeli. Man habe mit allen gute Gespräche geführt und es zeige sich auch, dass die Revitalisierung eine Aufwertung der Landparzellen mitbringen würde.

Keine Partys am Bach

Vorgesehen ist, dass entlang des revitalisierten Giessens auch ein Gehweg umgesetzt wird. Auch Sitzmöglichkeiten in Form von grossen Steinen soll es geben. «Aber keine Brätlistelle natürlich», sagt Roger Weber. Das habe man auch den Anwohnern gesagt. «Die Befürchtung war natürlich da, dass dann dort Partys gefeiert werden», sagt Engeli. Davon gehe man jedoch nicht aus, da es keine Bänkli oder eben Brätlistellen geben soll.

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich – Stand jetzt – auf 3,65 Millionen Franken. 1,2 Millionen wäre die Sanierung und der Umbau der Freiestrasse. «Wir hoffen, dass wir von Bund und Kanton Subventionen für das Projekt erhalten», sagt Stadtrat Daniel Engeli. Dies sei entscheidend. Je mehr Platz der Giessen erhält, je stärker er renaturiert wird, desto höher fallen wohl auch die Subventionen aus. «Es ist aber ein schmaler Grat», sagt Engeli. Er rechnet damit, dass bis zu 70 Prozent des Projekts subventioniert werden könnten. Für die Stadt würde das Kosten von rund einer Million bedeuten, die sie noch zu zahlen hätte.

Optimistischer Zeitplan

Bis Ende 2026 soll das Projekt, wenn alles gut läuft, umgesetzt sein.

Stadtrat Daniel Engeli. Bild: Andrea Tina Stalder

«Das ist optimistisch, aber möglich. Wir wollen das Projekt einfach aktiv und mit viel Elan angehen», sagt Engeli.

Als nächsten Schritt geht es nun um die Feldarbeit. «Wir müssen alles ausmessen, Daten sammeln und das Projekt so konkretisieren», erklärt Roger Weber. Klar ist auch, dass es eine öffentliche Auflage geben wird. «Es kann auch sein, dass das Projekt noch Anpassungen erfährt, wir geben aber nicht so schnell auf, denn wir wollen, dass auch die Bevölkerung profitiert und Weinfelden nicht nur ein schöner Stadtbach und weniger Geruchsemissionen, sondern auch eine grüne Lunge erhält», sagt Engeli freudig. «Der Nutzen ist für uns Menschen, die Tiere und die Natur.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen