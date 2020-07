Erst 25 von 300 Plätze reserviert: Stadt Arbon organisiert trotz Corona eine 1.-August-Feier – und praktisch niemand kommt Die Stadt Arbon will im Seeparksaal eine Bundesfeier abhalten. Von 300 Plätzen sind bis jetzt aber nur 25 reserviert. Gründe für den voraussichtlich intimen Rahmen gibt es einige. Max Eichenberger 27.07.2020, 11.28 Uhr

Die Stadtmusik wird die Bundesfeier musikalisch umrahmen. Bild: Max Eichenberger (Arbon, 1.8.2015)

Eine Konstante hatte die Arboner Bundesfeier in den letzten Jahren eigentlich nie. So variierten der Zeitpunkt der Durchführung wie der Veranstaltungsort. Mal fand sie auf dem Hafendamm statt, mal im Zirkuszelt an der Seepromenade, dann im Jakob-Züllig-Park beim Musikpavillon – oder zuletzt, wie beim Auftritt von SVP-Doyen Christoph Blocher 2019, auf der Aufschütti beim Seeparksaal.

Nach dem Wetterpech 2017 drohte der feierliche Anlass im Jahr darauf gar im übertragenen Sinne ins Wasser zu fallen. Grund war die fehlende finanzielle Restabsicherung. Ein privater Verein war dann in die Bresche gesprungen, um die Traditionsveranstaltung zu retten. Dessen Vorgabe nach einem beschaulichen, eher unpolitischen Rahmen hatte die Orts-SVP mit der Nomination von alt Bundesrat Blocher vor Jahresfrist dann allerdings in den Wind geschlagen.

Keine Mindestzahl an Angemeldeten

Und auch in diesem Corona-Jahr wird alles anders, dem Virus geschuldet. Immerhin hat der Stadtrat Anfang Juli selbst entschieden, die Bundesfeier «gerade in einer solchen Zeit mit zahlreichen gesellschaftlichen Herausforderungen in würdigem und feierlichem Rahmen» zu veranstalten – im Seeparksaal.

Ernst Möhl wird die Festansprache halten. Bild: Donato Caspari (Arbon, 12.11.2019)

Es könnte ein intimer Anlass werden. Seit drei Wochen ist das Zeitfenster der Voranmeldung offen, die nach Angaben der Stadt «im Sinne der Rückverfolgbarkeit» erforderlich ist. Bisher haben sich erst 25 Personen angemeldet, ist auf der städtischen Homepage ersichtlich. Zugelassen sind maximal 300 Besucher. Eine Mindestzahl an Teilnehmern gebe es nicht, obwohl man auch darüber diskutiert habe und im Raum gestanden habe, eine Durchführung davon abhängig zu machen, sagt Olivier Jacot, Projektleiter bei der Stadt. «Davon haben wird abgesehen.»

Nicht jedermanns Sache, eine Mail zu schreiben

Über die Gründe der bisher wenigen Anmeldungen könne man nur mutmassen, sagt Jacot. Die schriftliche oder telefonische Anmeldung mit Angabe der Personalien könne tatsächlich eine Hürde sein, vor allem für die ältere Generation. Es sei nicht jedermanns Sache, eine Mail zu schreiben. Womöglich spielten auch Ferienabwesenheiten eine Rolle, so Jacot.

«Zudem mag eher abschreckend wirken, dass die Feier in einem geschlossenen Raum abgehalten wird.»

Die Vorstellung, einen lauen Sommerabend im Saal zu verbringen statt der Feier auf der Seeparkwiese unter freiem Himmel mit direkter Sicht auf den See beizuwohnen, mag tatsächlich nicht alternativlos sein.

2019 fand die Bundesfeier vor dem Seeparksaal statt. Christoph Blocher zog viele Besucher an. Bild: Reto Martin (Arbon, 1.8.2019)

«Es besteht da ein Zielkonflikt.», räumt Jacot ein. «Draussen müsste man ein Gebiet absperren und mehr personelle sowie materielle Ressourcen bereitstellen, um die Kontrolle sicherstellen und die Sicherheit gewährleisten zu können. In einem Saal ist dieses Handling besser wahrzunehmen.» Die meisten Thurgauer Gemeinden, wo eine Bundesfeier stattfindet, hielten es so, sagt Jacot. Diese Interessenabwägung habe auch der Stadtrat so vorgenommen.

Möglichkeit, sich ad hoc vor Ort zu registrieren

Olivier Jacot hofft, dass es auch vom Besucheraufkommen her eine würdige Feier gibt.

«Wir führen den Anlass durch, um ein Zeichen zu setzen».

Das Anmeldeportal ist weiter offen. Zudem bestehe die Möglichkeit, sich ad hoc am Bundesfeierabend vor Ort registrieren zu lassen, sagt Jacot, der so doch noch mit einem gewissen Zulauf rechnet.

«Einlass ist um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn der Feier. Es besteht ausreichend Zeit, die Registrierung vorzunehmen. Von personeller Seite sind wir flexibel. Und sollten über hundert Personen anstehen, könnte man notfalls auch den Beginn leicht verschieben.» Dass so viele kommen, dass man Leute heimschicken muss, davon geht man bei der Stadt nicht aus.

Anmeldung: Mail stadtkanzlei@arbon.ch; Telefon 071 447 61 90.

Kein Buffet und kein Platz fürs Abbrennen des Feuerwerks Kalte Platte an den Tischen Der Rahmen der Feier (offizieller Beginn 19 Uhr) wird ein einfacher sein. Die Stadtmusik Arbon wird sie musikalisch eröffnen und umrahmen, Stadtpräsident Dominik Diezi ein Grusswort halten. Die Festansprache hält Mostproduzent Ernst Möhl. Die Stadt ehrt Corona-Helfer. Laut Projektleiter Olivier Jacot gibt es kein Buffet, weil dies zu viel Bewegung brächte. «Stattdessen gibt es Getränke und eine kalte Platte an jedem Tisch.» In früheren Jahren hat der Werkhof jeweils auf der grossen Wiese nördlich des Aussichtsplatzes am See einen zentralen Abbrennplatz für Feuerwerk eingerichtet. Da vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gegenwärtig jedoch grössere Menschenansammlungen zu vermeiden sind, wird dieses Jahr kein solcher Platz eingerichtet. (me)